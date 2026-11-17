Como sabéis, el iPhone Duo llegaba el pasado mes de septiembre al mercado, revolucionando el segmento de los móviles plegables, dándolos a conocer para el gran público. Aunque Apple ha tenido que sacrificar algunas cosas de este plegable para que llegara a tiempo y pudiera encajar en el perfil ultradelgado de este tipo de dispositivos. Concretamente, tuvieron que renunciar al Face ID, la tecnología de reconocimiento 3D de Apple que lleva tantos años presente en el iPhone y que se ha tenido que sustituir por el lector de huellas. Aunque ahora hay una solución intermedia.

No es el Face ID, pero algo es algo

Ahora sabemos que Apple prepara para los iPhone Duo un reconocimiento facial que palie la falta del Face ID. Aunque, como os podéis imaginar, no va a ser tan preciso como el Face ID porque no hay componentes para ello. El caso es que la beta de iOS 27.3 ha desvelado la existencia de un futuro desbloqueo facial para los iPhone Duo. Como sabéis, esta beta se lanzaba a comienzos de mes, y es ahora cuando se ha detectado esta línea de código que avanza la función.

Concretamente, ha añadido una nueva opción junto a las de Touch ID y Passcode, que se denomina Unlock with Front Camera, y que básicamente es un método de identificación biométrica que analiza nuestro rostro para poder desbloquear el dispositivo. Como decimos, no hay componentes para que funcione como el Face ID, pero sí parece que será un método para desbloquearlo similar al que utilizan los móviles Android, que comparan los rasgos faciales sobre un plano bidimensional, en lugar de tridimensional.

De esta forma, cuando el teléfono esté plegado, la cámara de fotos de la pantalla externa será la que nos analice para darnos acceso o no al teléfono desbloqueado. Eso sí, será necesario tocar el Touch ID con el dedo cada 45 minutos de inactividad, para que el proceso se mantenga seguro y se asegure de que somos nosotros quienes estamos ahí, como ocurre a veces incluso con el Face ID y el PIN del teléfono.

También se ha encontrado en la beta 2 de iOS 27.3 una función denominada Close to Lock, que bloquea el iPhone Duo cuando se cierra, evitando que el contenido de la pantalla plegable se lleve a la pantalla externa del teléfono. En definitiva, parece que Apple al menos va a dotar a su primer plegable de un desbloqueo facial, que calme la necesidad de ser reconocidos por la cámara frontal por parte de los que vienen de otros iPhone, y no se acostumbran a eso de estar manoseando continuamente un sensor de huellas.