La sonda Voyager 1 acaba de alcanzar un nuevo récord en la exploración espacial. Este miércoles 18 de noviembre, a las 11:16 horas (hora peninsular española), ha llegado a una distancia de un día luz de la Tierra, unos 25.902 millones de kilómetros. Es el objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha conseguido viajar. Pero ¿qué hay exactamente en esa región del espacio?

Según explica el medio The Conversation, la Voyager 1 se encuentra en el espacio interestelar, más allá de la burbuja de partículas y campos magnéticos que genera el Sol, conocida como heliosfera. La nave cruzó esa frontera en agosto de 2012 y desde entonces continúa alejándose de nuestro planeta.

Sin embargo, todavía no ha salido del Sistema Solar si tenemos en cuenta la influencia gravitatoria del Sol. Por delante tiene la Nube de Oort, una enorme región que contiene cuerpos helados y que marca uno de los límites más alejados de nuestro sistema planetario. La sonda tardará unos 300 años en alcanzarla y alrededor de 30.000 años en atravesarla.

A la distancia a la que se encuentra actualmente la Voyager 1, la materia está extremadamente dispersa. No hay planetas ni grandes cuerpos celestes cerca de la nave. Su entorno está formado principalmente por partículas de gas y polvo muy separadas entre sí. Es una región que suele describirse como un vacío, aunque no está completamente vacía.

Uno de los elementos más curiosos que lleva la sonda es un disco de oro con 115 imágenes, saludos en 55 idiomas, sonidos de la naturaleza y música de diferentes culturas. Su objetivo es mostrar cómo es la Tierra a una posible civilización extraterrestre que algún día pudiera encontrarlo. Aunque las posibilidades de que eso ocurra son extremadamente pequeñas, el mensaje seguirá viajando cuando la nave deje de funcionar.

Al estar a un día luz, las señales de radio necesitan 24 horas para llegar hasta la Voyager 1 y otras 24 horas para regresar. Por tanto, enviar una instrucción y recibir una respuesta supone esperar aproximadamente dos días.

Para mantener el contacto, la NASA utiliza la Red del Espacio Profundo, formada por grandes antenas repartidas por Estados Unidos, Australia y España.