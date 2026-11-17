Oppo por fin ha presentado su nueva gama media premium, con una nueva generación de los Oppo Reno, todo un referente de esta gama, que, por cierto, cada vez llegan en un intervalo de tiempo menor. Se trata de dos teléfonos que vuelven a destacar en todo, en procesadores muy potentes, baterías de grandes capacidades y, por supuesto, cámaras a la altura para la gama donde se sitúan. Se han lanzado de momento en China, aunque seguro que a comienzos de 2027 los tenemos también por España.

Nuevo Oppo Reno 17 Pro

Es curioso, porque el modelo Pro es extremadamente similar al Reno 16 Pro que se ha lanzado a nivel global, y por tanto también en España. Pero vamos a ir por orden, en términos de pantalla, que ofrece una diagonal de 6,32 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, así como una resolución de 1216x2640 píxeles, así como un brillo pico de hasta 1800 nits.

Nuevo Oppo Reno 17 Pro | Oppo

Es un móvil muy potente, de hecho, cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 8550 Super, junto a opciones de 8 GB o 12 GB de memoria RAM y 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos de este modelo Pro cuenta con un sensor principal de 200 megapíxeles, con estabilización óptica, así como un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles, y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con estabilización óptica y zoom de 3,5x. Delante, el sensor para selfies tiene también una resolución de 50 megapíxeles.

La batería de este modelo es de 7.250 mAh, por lo que es más grande que la de su predecesor, y su carga ofrece una potencia de 80 W, de las más altas del mercado en la actualidad. Tiene un grosor de 8,32 mm y tiene un peso de 192 gramos. Por tanto, es un móvil bastante potente con una batería a la altura y una cámara muy solvente. Llega con ColorOS 17, basado en Android 17. El Oppo Reno 17 Pro parte de los 537 euros para la versión de 8 GB + 256 GB.

Nuevo Oppo Reno 17

La versión estándar de la nueva gama media de Oppo llega también con una ficha técnica muy atractiva. Este modelo llega con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, que precisamente es el más potente que ofrece Qualcomm en la gama media, por lo que también tenemos la garantía de que es un teléfono que garantizará un movimiento solvente en todas las situaciones.

Nuevo Oppo Reno 17 | Oppo

En este caso, la pantalla tiene una diagonal de 6,56 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz, con resolución de 1208x2624 píxeles, así como 1.800 nits de brillo pico. La cámara de fotos tiene algunos sensores con una resolución inferior. Con un sensor principal de 50 megapíxeles de Sony, que viene acompañado de un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como un sensor teleobjetivo de periscopio con una resolución de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5x. Delante, la cámara selfie también tiene un sensor de 50 megapíxeles.

Donde realmente da el do de pecho este modelo es en la batería, que tiene una capacidad de 8.000 mAh, con una potencia de carga de 80 W. De hecho, Oppo presume de que se trata de la batería más grande de la historia de los Reno. Llega con ColorOS 17, basado en Android 17. El Oppo Reno 17 parte de los 460 euros para la versión de 8 GB + 256 GB.