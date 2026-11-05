El Motorola Signature 27 quiere conquistar la gama alta con mucha potencia y un arsenal de cámaras

Hoy teníamos una cita muy importante con Motorola. Y el fabricante ha cumplido con las expectativas. Para empezar, ha presentado los mejores auriculares Moto buds hasta la fecha, además de un reloj inteligente a precio de derribo. Y ahora le toca el turno al Motorola Signature 27, una oda a la excelencia tanto a nivel estético como respecto a sus características.

Especialmente viendo el completo apartado fotográfico del que presume el nuevo titán de Motorola, un teléfono capaz de plantar cara a los smartphones de la gama más premium. Eso sí, ya te adelantamos que el precio del Motorola Signature 27 estará a la altura de un móvil muy completo en todos los aspectos.

Un diseño con personalidad y una pantalla OLED tándem

Empezando por el apartado estético, el Motorola Signature 27 mantiene la apuesta de la marca por los acabados con textura, con un diseño que combina un marco de aluminio con bordes contorneados y un módulo de cámaras con detalles en cerámica y aluminio cepillado.

Motorola Signature 27 | Motorola

Podrás escoger entre dos colores desarrollados con Pantone. El acabado Coal Smoke, que ofrece una textura de tejido táctico inspirada en la automoción, mientras que Capulet Olive opta por una superficie de inspiración textil vinculada a la moda y el interiorismo.

Y este Motorola Signature 27 será de lo más resistente. Para empezar, su pantalla presume de protección Corning Gorilla Glass Ceramic 3, además de que es un móvil certificaciones IP68 e IP69 para que el agua y el polvo no sean un problema.

¿No te parece suficiente? Que sepas que Motorola también ha sometido al Motorola Signature 27 o a pruebas seleccionadas del estándar MIL-STD-810H, por lo que será un equipo muy resistente.

Ficha técnica del Motorola Signature 27

Pasando al apartado multimedia, el Motorola Signature 27 sorprende con su pantalla Extreme AMOLED Duo. Se trata de un panel con tecnología tándem (la misma que la de los iPad Oled) que combina dos capas emisivas para mejorar el brillo y la eficiencia. Y el resultado es un completo panel con resolución 1,5K Super HD, compatibilidad con Dolby Vision y calibración de color validada por Pantone. Y ojo, que alcanza 12.000 nits de brillo máximo, una cifra increíble.

Motorola Signature 27 | Motorola

Si además tenemos en cuenta que el Motorola Signature 27 cuenta con cuatro altavoces estéreo fruto de una colaboración con Bang & Olufsen, queda claro que este teléfono es perfecto para ver películas, series y otros contenidos con la mejor calidad.

Como era de esperar en un teléfono tan premium, potencia no te faltará. Para ello, el Motorola Signature 27 cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, acompañado del sistema de refrigeración ArcticMesh de Motorola.

Hablamos de un sistema que cuenta con un gel térmico enriquecido con partículas de microdiamantes y una cámara térmica un 40 % más grande que en la generación anterior para evitar problemas de sobrecalentamiento. Y, con dos opciones de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento o 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, potencia no te faltará en este Motorola Signature 27.

Motorola Signature 27 | Motorola

ojo con la cámara del Motorola Signature 27, porque apunta maneras. Su sensor principal está formado por un sensor Sony LYTIA L910 de 50 megapíxeles con tecnología LOFIC, al que hay que sumarle un sorprendente teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles con aumento óptico de 3x.

A esto se le suma Super Zoom Pro de hasta 100 aumentos con ayuda de inteligencia artificial. Y el conjunto se completa con una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles y una frontal de otros 50 megapíxeles, con grabación de vídeo en 4K. La calidad de la cámara del Motorola Signature 27 ya ha recibido el sello DXOMARK Gold Label, dejando claro que su apartado fotográfico será soberbio.

Motorola Signature 27 | Motorola

Un teléfono que además esconde una batería de 7.000 mAh con carga por cable TurboPower de 90 W y carga inalámbrica de 50 W. Una autonomía que estará a la altura de los más exigentes. Cerramos con una política de actualizaciones excelente por parte de Motorla, con siete actualizaciones del sistema operativo y hasta siete años de actualizaciones de seguridad desde el lanzamiento global.

Disponibilidad y precio

Por último, el Motorola Signature 27 estará disponible próximamente en España a un precio de 1.899 euros. La oferta de lanzamiento incluirá un moto watch ultra y un moto sound flow, valorados conjuntamente en unos 600 euros, para los primeros compradores.