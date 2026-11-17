La nueva Alexa Tablet 12 Pro es algo más que una tableta; la potencia de su procesador, y la incorporación de un teclado en combinación con un lápiz inteligente, la convierten en un dispositivo versátil y funcional. Además de convertirlo en un ordenador personal, también podemos convertirlo en un Kindle con el que disfrutar de la lectura y todo de forma nativa sin tener que instalar nada. A continuación, te contamos cómo transformar la tableta en un ebook.

Cómo convertir tu Alexa Tablet 12 Pro en un Kindle

La transformación de las tabletas de Amazon es una realidad; han pasado de ser un dispositivo diseñado para el entretenimiento a ser un dispositivo multifuncional y versátil, no solo para el trabajo diario, sino también para ofrecernos la opción de disfrutar de la lectura de forma relajada.

Activando el modo Kindle | TecnoXplora

Algo que consigue no solo con la ayuda de su pantalla mate libre de brillos y su conseguido tacto de papel, lo que nos permite leer cómodamente incluso aunque nos encontremos al aire libre a pleno sol.

Un modo de lectura integrado de forma nativa en el ecosistema de la tableta, y que se activa al abrir la aplicación de Kindle; no solo nos da acceso a nuestros contenidos, sino que nos ofrece una serie de ajustes automáticos con los que crear un entorno propicio para la lectura sin interrupción. Además la lectura se sincroniza con el resto de dispositivos, en los que usemos la misma cuenta de usuario.

Cuando pulsamos sobre el icono de la app de Kindle, vemos cómo la pantalla adquiere un tono más cálido, reduciendo el brillo al máximo y con una iluminación más suave. Al mismo tiempo que se limitan las notificaciones. Gracias a estos ajustes reducimos la fatiga visual y aumenta la autonomía de la batería del dispositivo. Tal y como sucede en los ebooks de Amazon.

Podemos comprobar que el modo Kindle está activo desplegando el panel de ajustes, deslizando el dedo desde la parte superior. Desde donde también podemos desactivarlo en cualquier momento. Además de activar y desactivar este modo, también podemos realizar una serie de ajustes para que todo esté a nuestro gusto, desde los ajustes de configuración de la propia tableta. Desde dónde podemos seleccionar la “apariencia de la página” con estos ajustes.

Estándar, donde podemos ajustar la calidad de la pantalla o mantener colores brillantes para leer novelas gráficas o revistas.

donde podemos ajustar la calidad de la pantalla o mantener colores brillantes para leer novelas gráficas o revistas. Papel de color, con la que podemos conseguir la sensación de papel impreso.

con la que podemos conseguir la sensación de papel impreso. Papel de tinta, convirtiendo la pantalla de la tableta en un eReader clásico, cambiando la pantalla a escala de grises.

También podemos aplicar “filtros de notificación”, lo que permite silenciar por completo el dispositivo, para asegurarnos de la máxima concentración. O crear Excepciones que permiten la activación ligados a nuestros contactos, para que puedan contactar en caso de emergencia. Lo que convierte nuestra tableta en un auténtico kindle.