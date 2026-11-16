Este móvil va a romper el mercado con 7 pulgadas y 13.500 mAh de batería

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en smartphones, no hay semana en la que no conozcamos un nuevo modelo que va a jubilar a todos los demás en alguna característica que hace solo una semana destacaba por ser inédita. Si hace unos días conocíamos móviles de gama media con baterías de 10.000 mAh, pues ahora todo eso queda completamente desfasado con el nuevo móvil que está preparando Honor, y que no solo destaca por una batería enorme, sino también por una pantalla más similar a la de una tableta.

Así será la nueva bestia de Honor para la gama media

Una vez más ha sido el popular filtrador Digital Chat Station quien ha desvelado los detalles de este nuevo teléfono de Honor. Según sus filtraciones, sería un móvil más orientado a la gama media, no espera que se mueva en la gama alta, de hecho, suele ser lo habitual en este tipo de móviles con baterías tan grandes. Hablamos de que, según sus informaciones, este móvil de Honor tendrá una batería de nada menos que 13.500 mAh.

Hasta ahora habíamos conocido móviles con baterías de hasta 10.000 mAh listos para ser comercializados, y alguna filtración sobre móviles con baterías de hasta 12.000 mAh. Pero esta capacidad de 13.500 mAh es sin duda alguna y de lejos la más grande que hemos visto para un smartphone de última generación. Con esto nos referimos a teléfonos que, a pesar de esta capacidad, ofrecen perfiles razonables, de apenas 8 mm o 9 mm, y pesos de poco más de 200 gramos.

Algo que es posible gracias a la tecnología de silicio-carbono, y que sin duda alguna cambia por completo el concepto de móvil con gran batería, que hasta hace un par de años, con estas características, se trataba de terminales con grosores de varios centímetros y pesos muy elevados. Pero no es lo único que ha desvelado el filtrador chino, ya que se ha referido también al gran tamaño de pantalla que tiene. Y es que su diagonal será también de las más grandes del mercado.

Habla de una pantalla de 7 pulgadas, lo que desde luego lleva a este dispositivo a unas dimensiones considerables que, como decimos, coquetean con las de tabletas compactas. Es verdad que es algo más psicológico que práctico, ya que hay muchos móviles en el mercado que cuentan con diagonales de 6,9 pulgadas.

Los rumores apuntan a que este teléfono podría ser el Honor Power 3, sucesor del modelo lanzado en abril de 2025 con una batería de 8.000 mAh y del Honor Power 2 que ofrecía una de 10.080 mAh lanzado en enero de este año. Por lo que no sería descabellado pensar que en enero conozcamos al Honor Power 3. Estos móviles contaban con potencias de carga de 80 W. Veremos qué modelo es finalmente, pero todo apunta a que perfectamente puede tratarse de una nueva generación del Power.