La exploración espacial está a punto de vivir un momento histórico. La sonda Voyager 1 se convertirá este miércoles 18 de noviembre a las 11:16 hora peninsular española en el primer objeto construido por el ser humano que alcanza una distancia de un día luz de la Tierra. Casi medio siglo después de su lanzamiento, la nave de la NASA habrá recorrido más de 25.900 (25.902 exactamente) millones de kilómetros y se encontrará más lejos que cualquier otro objeto enviado al espacio.

Estar a un día luz es el espacio que recorre la luz en 24 horas. Como las señales de radio viajan a esa misma velocidad, a partir de este hito cualquier mensaje enviado desde la Tierra tardará aproximadamente un día en llegar hasta la sonda y otro día en recibir su respuesta. La comunicación con la Voyager 1 tendrá, por tanto, un retraso de unas 48 horas entre el envío de una orden y la llegada de la contestación.

Para celebrar este acontecimiento, la NASA ha puesto en marcha una iniciativa mundial llamada Shine Bright for Voyager's Light-Day. La propuesta invita a personas de todo el planeta a participar este martes 17 de noviembre, después del atardecer, encendiendo linternas, luces de móviles o cualquier otro dispositivo luminoso para enviar un mensaje simbólico a la nave. La señal elegida es VGR, las siglas de la misión, representadas en código morse.

La Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 con el objetivo inicial de estudiar Júpiter y Saturno. Sin embargo, después de completar su misión principal, continuó alejándose del Sol. En 2012 se convirtió en la primera nave espacial en abandonar la heliosfera, la burbuja de partículas y campos magnéticos que genera nuestra estrella, y entrar en el espacio interestelar.

Durante su viaje también ha dejado algunas de las imágenes más conocidas de la historia de la astronomía. Una de ellas es el famoso Pálido punto azul, captado en 1990, en el que la Tierra aparece como un diminuto punto suspendido en la inmensidad del espacio. Además, la sonda lleva consigo un disco de oro con sonidos, imágenes y saludos de nuestro planeta, concebido como un mensaje para posibles civilizaciones extraterrestres.

A pesar de llevar casi 50 años viajando, la Voyager 1 continúa enviando información científica desde una región del espacio que ninguna otra nave ha explorado de la misma manera.