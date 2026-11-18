Los nuevos tope de gama de Xiaomi ya están en España. Este año no se han hecho de rogar y han llegado muy poco después de estrenarse en China, ya no toca esperar al mes de febrero como otros años, lo que es una excelente noticia para quienes disfrutan de lo último de Xiaomi en España. Se trata de dos nuevos móviles que nos ofrecen lo mejor de la marca, apuestan de nuevo por las pantallas secundarias traseras, llegan con los procesadores más potentes del momento y Android 17.

Precio y disponibilidad

Son cuatro las variantes que llegan a España. Parte del Xiaomi 18 Pro (12 GB + 256 GB) por 1.399,99 euros. El Xiaomi 18 Pro (12 GB + 512 GB) por 1.599,99 euros. El Xiaomi 18 Pro Max (12 GB + 256 GB) por 1.599,99 euros y el Xiaomi 18 Pro Max (12 GB + 512 GB) por 1.799,99 euros. El Xiaomi 18 Pro Max llega con un descuento directo de 300 euros y el Xiaomi 18 Pro de 250 euros en la tienda oficial de la marca hasta el 6 de enero.

Xiaomi 18 Pro Max, la nueva bestia de la marca

El nuevo teléfono de los chinos destaca por una pantalla de 6,9 pulgadas con tecnología Xiaomi HyperRGB 2.0, brillo máximo de hasta 4.000 nits y marcos simétricos ultradelgados de 0,99 mm mediante encapsulado LIPO. También presume de la tecnología de hardware Xiaomi Privacy Display, capaz de restringir el ángulo de visión lateral para proteger datos confidenciales. Hay una pantalla secundaria trasera de 2,9 pulgadas, como en el caso de la principal, LPTO AMOLED y con tasa de refresco de 120 Hz.

Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max | Xiaomi

El rendimiento es sin duda el mejor que podemos encontrar en un móvil Android, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (fabricado en 2 nm por TSMC con arquitectura GAA) que estrena el encapsulado Offset PoP con disipación de cobre directa a la cámara de vapor y refrigeración Xiaomi 3D IceLoop, alcanzando una puntuación de 5.031.155 en el popular test de rendimiento de AnTuTu.

La cámara de fotos Leica vuelve a ser uno de los puntos fuertes de este modelo. Ya que cuenta con una cámara dual de 200 megapíxeles. Con un sensor principal de 1/1,28" estrena el sensor Light Fusion 960L con 16,2 EV de rango dinámico. También hay un potente sensor teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles (1/1,56") con módulo óptico Power Prism, zoom óptico de 75 mm a 150 mm y telemacro a 12 cm.

Su batería es de silicio-carbono y tiene una capacidad de 7.050 mAh con carga rápida HyperCharge de 100 W por cable y 50 W inalámbrica.

Xiaomi 18 Pro, potencia más accesible

Este modelo es más compacto que el Max, con una pantalla de 6,4 pulgadas con un ancho de 72 mm y marcos de 0,99 mm, brillo de 4.000 nits y la pantalla de privacidad integrada. También presume de panel LPTO AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz. En este caso, la pantalla secundaria es de 2,7 pulgadas y también cuenta con tecnología LPTO AMOLED.

Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max | Xiaomi

Presume del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6, así como de una cámara Leica Dual de 200 megapíxeles (sensor principal de 1/1,28" con lente Summilux f/1.67 y teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles con óptica Power Prism). Por último, tiene una batería de silicio-carbono que ofrece una capacidad de 6.000 mAh, compatible con carga rápida HyperCharge de 90 W por cable y 50 W inalámbrica. También cuenta con Android 17 como sistema operativo bajo la capa HyperOS 4.