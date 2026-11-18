Xiaomi ha lanzado hoy en España sus nuevos wearables de última generación, entre los que encontramos algunos iconos de la tecnología más asequible, como la nueva Xiaomi Smart Band 11. También lanza una nueva generación de su reloj inteligente, así como sus primeros auriculares de clip, un formato que está especialmente de moda en los últimos meses, y al que se suma por fin Xiaomi.

Precio y disponibilidad

El Xiaomi Watch S5 41mm cuesta 229,99 euros en sus versiones negro y azul y 249,99 euros en blanco cerámico. La Xiaomi Smart Band 11 tiene una versión Standard por 59,99 euros y una versión NFC por 79,99 euros. Los auriculares abiertos Xiaomi Clip tienen un precio de 149,99 euros.

Nuevo Xiaomi Watch S5 de 41mm

Este nuevo reloj llega con una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas con brillo pico de hasta 3.000 nits y construcción One Glass Solution. La autonomía depende de una batería de 590 mAh que ofrece hasta 14 días de autonomía. Además, cuenta con más de 150 modos deportivos, análisis Health Summary con más de 50 métricas y algoritmo de sueño Sleep Algorithm 2.0.

El nuevo Xiaomi Watch S5 | Xiaomi

Una mejora importante es que por primera vez ofrece compatibilidad con pagos mediante Google Wallet con NFC y protegidos con cifrado, además de compatibilidad con Xiaomi Pay. Ofrece nuevas funciones con HyperOS 4, como el asistente Minus One Screen, notificaciones flotantes y esferas animadas con mascotas interactivas. Añade también predicción del ciclo menstrual con soporte para Clue y tres meses de prueba de Clue Plus.

Nueva Xiaomi Smart Band 11

La nueva generación de esta pulsera llega con hasta 21 días de autonomía en su modelo estándar y hasta 18 días en las ediciones con NFC bajo uso cotidiano. Ofrece resistencia al agua de 5 atmósferas, sensor PPG de doble LED y doble fotodiodo (con un 98,2 % de precisión cardíaca), más de 150 modos deportivos y seguimiento del descanso con Sleep Insights.

Nueva Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi

Incorpora Xiaomi HyperOS 4 y añade una conexión dual simultánea capaz de enlazar a la vez con un teléfono Xiaomi y un iPhone, permitiendo recibir avisos de ambos dispositivos y sincronizar datos de salud con iOS, esto, desde luego, es una de sus mejores funciones y hace de ella una pulsera mucho más útil y práctica.

Nuevos Xiaomi Clip

Los nuevos auriculares de Xiaomi destacan por un diseño de clip, abierto. Este reposa sobre la oreja y evita encajar el auricular en el pabellón auditivo. De tal forma que tenemos conexión con el mundo que nos rodea, algo que es mucho más seguro cuando nos movemos por calles transitadas. Cada auricular pesa 5,5 g y cuenta con un puente flexible con memoria de forma y resistencia IP57. Nos ofrecen hasta 9 horas de reproducción continua y hasta 38 horas combinadas con su estuche RingBox.

Los auriculares Xiaomi Clip | Xiaomi

En términos de sonido, integran un transductor dinámico de 11 mm con diafragma microcristalino, audio direccional antifugas, certificación Hi-Res Audio Wireless y códec LHDC 5.0. Para llamadas nítidas, combinan tres micrófonos con un sensor VPU de conducción ósea e IA. Además, admiten cambio automático entre dispositivos (Audio switching), compartir audio y compatibilidad con Apple Find My para ubicar el estuche.