Los Redmi Note 18 desvelan sus primeros detalles

Los Redmi Note 17 han llegado a España hace relativamente poco tiempo, y por eso se hace tan sorprendente que ya comencemos a conocer detalles de sus sucesores, los Redmi Note 18. Y es que poco a poco parece que empiezan a asomar por los lugares donde primero se dejan ver, que son las distintas certificaciones que los habilitan para que se puedan comercializar. Y ahora han pasado por una donde hemos podido conocer detalles sobre su potencia de carga.

¿Qué sabemos ahora?

Lo primero es que la información no es de un modelo concreto, no se sabe exactamente de qué integrante de la gama de los Redmi Note 18 se trata, pero sí que nos podemos hacer una idea de la potencia de carga que puede ofrecernos. Concretamente, ha sido el filtrador Digital Chat Station, el más popular del mercado chino, el que ha desvelado los detalles acerca de la gama.

Como que el teléfono que ha pasado por la certificación 3C, que es por la que ha pasado, tiene una potencia de carga de 67 W, que es bastante elevada si hablamos de móviles de gama media como se les supone. Este teléfono que ha pasado por la certificación tiene el modelo M841EE. Según esta potencia que se ha dejado ver, no sería extraño que se tratara del Redmi Note 18 base, ya que, como apuntan desde GSMArena, cuenta con la misma potencia de carga de su predecesor.

El propio filtrador ha adelantado algún aspecto interesante sobre uno de los modelos de esta gama, concretamente sobre la capacidad de batería que tendría el Redmi Note 18 Pro Max, el modelo más avanzado de esta futura gama de teléfonos. Concretamente, contaría con una capacidad de nada menos que 10.000 mAh, por lo que sería seguramente el móvil de Redmi con una batería más grande en el mercado occidental, si finalmente llega así, algo que está por ver.

Los Redmi Note 17 llevan unos meses a la venta en España, y comparten diseños duraderos con certificación IP65 frente a polvo y agua, además de cristal Corning Gorilla Glass 7i para evitar arañazos. Destacan por integrar pantallas AMOLED con resolución FHD+ de 6,99 pulgadas a 120 Hz. En el apartado fotográfico, ofrecen un sensor principal de 50 megapíxeles.

Una gama que ofrece procesadores Qualcomm Snapdragon muy eficientes para maximizar la autonomía que dota su batería. El modelo 4G integra el Snapdragon 6s 4G Gen 2 de 6 nanómetros y hasta 2,9 GHz. Por su parte, el Pro 5G salta al Snapdragon 6s Gen 4 de 4 nanómetros, diseñado para equilibrar rendimiento con un consumo energético reducido a largo plazo.

Aunque el mayor atractivo de esta gama es su batería extrema. Los modelos base y 5G integran 7700 mAh, con carga rápida de 45 W, mientras que el modelo Pro Max asciende hasta los 8340 mAh, por lo que es evidente que ya viene de una batería bastante grande. Cuentan con procesadores Snapdragon y 6 años de actualizaciones de seguridad con HyperOS.