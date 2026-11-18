Interrumpir el tratamiento con tirzepatida, comercializada como Mounjaro o Zepbound, podría estar relacionado con la aparición de síntomas psiquiátricos en algunos pacientes. Así lo plantean los autores de un nuevo estudio, que recoge dos casos de hombres que necesitaron atención hospitalaria después de dejar el medicamento.

El primero era un hombre de 61 años que acudió al hospital en octubre de 2025 por un empeoramiento de su confusión y un comportamiento extraño. También presentaba depresión, paranoia y alucinaciones auditivas y visuales. Entre los síntomas figuraba el llamado delirio de Cotard, un trastorno poco frecuente en el que la persona cree que está muerta o que partes de su cuerpo han desaparecido o han dejado de funcionar. El paciente había interrumpido la tirzepatida en agosto debido a las náuseas.

El segundo caso correspondía a un hombre de 52 años que ingresó por cambios bruscos de humor y un comportamiento desorganizado. Los médicos diagnosticaron un episodio maníaco, con síntomas como habla acelerada, irritabilidad, impulsividad y una percepción exagerada de sus propias capacidades. Había dejado el tratamiento el mes anterior, después de perder unos 45 kilos en seis meses.

En este segundo paciente también había otros factores que podían influir en su estado: había aumentado el consumo de cannabis en las semanas anteriores y presentaba niveles bajos de vitamina B12. Además, ambos hombres tenían antecedentes de problemas de salud mental: el primero, depresión; y el segundo, ansiedad.

Los autores insisten en que estos dos casos no demuestran que dejar la tirzepatida provoque manía o psicosis. La coincidencia en el tiempo plantea una posible relación, pero no permite establecer una causa. De hecho, los investigadores consideran que la interrupción del fármaco podría haber contribuido a los síntomas junto con otros factores, especialmente en personas con mayor riesgo.

Los receptores de GLP-1 también están presentes en el cerebro y estos medicamentos pueden actuar sobre el sistema nervioso. Sin embargo, todavía no se conocen bien todos sus posibles efectos. Los investigadores señalan que las consecuencias psiquiátricas de interrumpir estos tratamientos están poco estudiadas y piden prestar atención a posibles cambios en el estado de ánimo o el comportamiento.