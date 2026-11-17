En 2027 se cumplen ya nada menos que 20 años desde el lanzamiento del primer iPhone, algo que sin duda supuso un antes y un después en el mercado de teléfonos móviles, entonces, que a partir de ese momento pasaron a llamarse smartphones. Y, como era de esperar, Apple no quiere dejar pasar la ocasión de hacer algo grande, o al menos diferente, con los nuevos iPhone, que parece van a rendir homenaje a aquellos primeros modelos que llegaron hace dos décadas. Ahora se ha filtrado parte de su diseño gracias a una imagen de un componente real del dispositivo.

Esto es lo que nos deja ver su pantalla

El protector de pantalla suele ser uno de los componentes que más detalles nos desvelan de un dispositivo antes de ser presentado. Y en este caso se ha filtrado un vídeo donde se puede ver ese protector de pantalla, algo que nos da una idea de lo que esperar del iPhone 20 Pro en términos de diseño, y que va bastante en consonancia con lo que hemos conocido a lo largo de las últimas semanas con ciertos rumores.

En ese vídeo se puede ver lo más importante a nivel de diseño del frontal del iPhone 20 Pro. Podemos apreciar cómo los bordes de la pantalla son curvados, en los cuatro lados, por lo que en todas las direcciones la pantalla será curva, en lugar de plana como ocurre actualmente. Normalmente, las pantallas curvas son laterales, conocidas como Dual Edge, o similar, se curvan en los lados, pero en la parte superior e inferior son planas.

En este caso, son curvas por los cuatro lados. Esto lo hemos visto en algunos móviles hace ya dos, tres o cuatro años, porque es una tendencia, la de la curva, que la verdad ya no suele ser tendencia. Aunque mucho nos tememos que si lo hace Apple, volverá a serlo en los móviles Android también. Pero hay más, porque podemos observar otro cambio importante en este protector de pantalla, aunque también puede inducir a error.

Porque vemos lo que parece también un Face ID mucho más pequeño, una isla dinámica que parece minúscula en comparación con lo que ocupa la actual. Y es que podemos observar que se compone de dos áreas, una es la del Face ID, con una isla mínima, como una micropastilla, que se puede apreciar de color negro, y la cámara Face ID a su lado, como un orificio habitual en este tipo de pantallas de smartphones.

Ahora bien, cabe la posibilidad de que ambos componentes se mantengan unidos por una mancha negra que los convierta en una sola isla dinámica. Pero no hay que descartar que este sea el aspecto final, con dos puntos en la parte superior de la pantalla, reduciendo bastante el tamaño de la isla dinámica respecto de los modelos actuales, algo en lo que ya se sabía que Apple andaba trabajando. Y no hay que olvidarse de los biseles de la pantalla, que en esta imagen se puede apreciar que son especialmente delgados.