Durante casi un siglo, los oncólogos han tratado el cáncer de próstata avanzado privando a los tumores de testosterona, su principal fuente de energía. Sin embargo, este cáncer puede mutar y aprender a "alimentarse" de diferentes hormonas, por lo que destruir los receptores de testosterona del tumor podría ser una solución al problema.

Ahora, un fármaco experimental que logra precisamente eso ha allanado el camino en un ensayo clínico combinado de fase I y fase II.

Se trata de un medicamento oral llamado bavdegalutamida (ARV-110) y se toma a diario. Para probar su eficacia, se probó en pacientes con la forma más avanzada de cáncer de próstata.

La primera fase del ensayo se llevó a cabo para determinar una dosis segura, y la segunda fase puso a prueba esa dosis en pacientes con cáncer que presentaban diferentes mutaciones en sus receptores de testosterona.

Los resultados mostraron que casi el 60% de los participantes cuyos tumores presentaban las mutaciones genéticas T878/H875 experimentaron una disminución de al menos la mitad en sus antígenos prostáticos específicos.

Es decir, estos hallazgos sugieren que este nuevo fármaco puede suprimir la actividad cancerosa de forma prometedora, aunque solo en un pequeño subconjunto de pacientes.

Eso no significa necesariamente que este medicamento esté reduciendo los tumores de próstata o que los pacientes vayan a vivir más tiempo si lo toman. Sin embargo, es una señal alentadora, ya que sugiere que el cáncer está respondiendo al tratamiento.

Aún así, son necesarios más estudios e investigación, ya que todavía hay muchos aspectos que tratar. Por ejemplo, en cuanto a efectos secundarios, muchos participantes informaron de náuseas, fatiga, vómitos y diarrea.