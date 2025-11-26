El Honor Watch X5 es oficial con dos semanas de autonomía y pantalla AMOLED

Honor presentaba hace unas horas a sus espectaculares Honor 500, sus nuevos móviles de alta gama que han estrenado uno de los diseños más bonitos de este 2025. Además de estos móviles, Honor se ha atrevido con otro smartwatch que podemos clasificar en esa gama media más avanzada. Cuenta con un sistema operativo propietario que le permite permanecer encendido durante nada menos que dos semanas.

Así es el Honor Watch X5

Este reloj cuenta con un diseño de pantallas rectangular, con una combinación de corona y caja que nos recuerda bastante al Apple Watch, aunque en este caso la corona está ubicada en la parte central derecha. Este tiene una pantalla de 1,97 pulgadas, que cuenta con tecnología AMOLED y presume de una resolución bastante elevada, de 390 x 450 píxeles, así como cristal curvo de 2,5D, por último cuenta con una tasa de refresco de 60Hz.

El nuevo Honor Watch X5 | Honor

Un reloj que es bastante resistente, ya que de hecho cuenta con certificación IP68 que combina con la capacidad de sumergirse hasta 5 atmósferas. El nuevo reloj nos ofrece la monitorización de hasta 120 actividades deportivas diferentes. Es capaz de medir nuestra frecuencia cardiaca, así como recolectar calorías y muchos más datos de nuestra actividad diaria. También hace seguimiento de la salud femenina. En cuanto a su construcción, cuenta en su caja con una aleación de aluminio, y detrás está acabado en plástico.

Un aspecto que coloca a este reloj en la gama más avanzada de los que consideramos de gama media, es la integración de GPS, lo que permite mantenernos siempre localizados. Este cuenta con conectividad Bluetooth 5.3, así como con NFC con el que podemos hacer pagos móviles. La pantalla nos ofrece también modo Always On, siempre encendida, gracias al panel de tecnología OLED: También podemos hacer llamadas a través suyo, así como usarlo de obturador de la cámara del teléfono.

La batería es uno de los aspectos más destacados de este reloj, ya que nos ofrece una autonomía de hasta 14 días en condiciones óptimas. En el caso de tener activa la pantalla Always On, la autonomía se reduce a los cinco días. Podemos usarlo tanto con un móvil con Android 9 o posterior, como un iPhone que tenga iOS 13 o posterior. De momento se ha lanzado en China, donde su precio ronda los 60 euros al cambio. De momento no sabemos si llegará a España, pero desde luego apunta a que sí, teniendo en cuenta que los anteriores Honor Watch se han vendido todos en nuestro país.