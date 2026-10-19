Apple desvela cuál es la capacidad de la batería del iPhone Duo

Puede parecer un dato sin importancia, pero para muchos usuarios es algo importante, porque les permite hacerse una idea de qué autonomía puede ofrecer un smartphone antes de comprarlo. Esto es algo que normalmente Apple no suele desvelar de sus dispositivos, al menos no en términos de marketing, ya que en el caso de sus iPhone nunca revela la capacidad exacta de la batería. Pero en este caso las normativas obligan a hacer pública esa información, y ya la conocemos.

Esta es su verdadera capacidad

Aunque se había venido especulando con su capacidad y se habían filtrado algunas cifras sobre la capacidad de este teléfono, la realidad es que ahora Apple ha desvelado de forma oficial este dato sobre la batería del iPhone Duo, el primer plegable de su historia. En esta ocasión ha sido el etiquetado de energía, eficiencia energética, el que nos ha desvelado la capacidad exacta de la batería del nuevo teléfono de Apple que llega este viernes a las tiendas.

Según la etiqueta de energía de la Unión Europea, el iPhone Duo cuenta con una batería de 4.883 mAh, que a su vez está dividida en dos celdas que están conectadas entre sí y sumadas nos ofrecen esa capacidad. Según el etiquetado de energía, el iPhone Duo puede ofrecer una autonomía de 51 horas y 30 minutos por cada ciclo de carga. Desde luego, es una autonomía notable que supera los dos días.

Eso sí, es una cifra un tanto elevada para lo que seguramente disfrutemos en el día a día, donde raramente superará el día de autonomía. Este tipo de datos son consecuencia de una serie de pruebas bastante concretas donde no se suele reflejar el uso habitual de un dispositivo de estas características en su día a día, donde decenas de apps y notificaciones reclaman su pedacito de batería para drenar poco a poco en segundo plano.

Según la documentación, la batería también ha sido probada para mantener su máximo rendimiento durante al menos mil ciclos de carga, siempre bajo la configuración por defecto del teléfono. Hay que recordar que el iPhone Duo es un teléfono que funciona exclusivamente mediante eSIM, por lo que la capacidad será la misma en todos los países y regiones donde se haya puesto a la venta. Este es un aspecto importante, ya que la ranura para tarjetas SIM suele restar algo de espacio a la batería y, por tanto, a su capacidad.

Este próximo viernes vamos a poder disfrutar del iPhone Duo en España, ya que terminará el periodo de reservas, y el teléfono ya estará disponible en las tiendas españolas desde 2.339 euros, para su versión de 256 GB de almacenamiento interno, siendo posible comprarlo en color blanco estelar o cielo nocturno.