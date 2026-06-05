Cómo saber quién te llama antes de responder

Hoy en día descolgar el teléfono ante un número que no conoces es una auténtica lotería donde casi siempre sales perdiendo. Si no te está llamando una empresa comercial o de spam, podrías ser la víctima de una estafa telefónica. Por suerte, existen trucos definitivos para descubrir quién está detrás de esa pantalla sin tener que arriesgarte.

La primera opción es Lista Spam, un servicio gratuito en el que no necesitas ni registrarte para usarlo. Funciona mediante búsqueda inversa, lo que significa que metes el número concreto para saber a quién pertenece realmente. Te permite descubrir sus verdaderas intenciones y te explica cómo detener sus llamadas de forma definitiva. Cuenta con un directorio en España y Latinoamérica con más de cincuenta millones de números de spam identificados.

La otra alternativa es Truecaller, una aplicación móvil gratuita para sistemas Android e iOS que incluye opciones premium. Esta herramienta identifica al instante quién te llama y bloquea automáticamente las estafas, el telemarketing y el spam.

Usar estos métodos cambiará por completo la relación con tu teléfono móvil.

Cada vez más personas optan por no responder a números desconocidos precisamente por la cantidad de llamadas no deseadas que reciben a lo largo de la semana. Esta situación ha cambiado por completo los hábitos de comunicación, hasta el punto de que muchas llamadas legítimas quedan sin respuesta porque el usuario prefiere verificar primero quién está intentando contactar con él.

Además, contar con herramientas de identificación permite tomar decisiones con más información y evitar caer en engaños que suelen apoyarse en la urgencia o la sorpresa. Saber quién llama antes de responder no solo ayuda a reducir las molestias diarias, sino que también añade una capa extra de seguridad frente a intentos de fraude que buscan obtener datos personales o financieros mediante la confianza de la víctima.