MÍNIMO TIEMPO DE RESPUESTA
Xiaomi lanza su nuevo monitor gaming de 27" globalmente
Este monitor destaca por ofrecernos un tiempo de respuesta mínimo, que nos permite disfrutar de nuestros juegos con la máxima fidelidad.
El fabricante chino tiene una buena relación con el mundo del gaming desde hace varios años, y es que ha lanzado ya varios modelos de monitores orientados a este segmento, con bastante éxito. Ahora lanzan un nuevo modelo que se estrena a nivel global, y, por tanto, da el salto fuera de China. Se trata de un nuevo monitor gaming con un tamaño medio, que nos ofrece además de alta resolución, lo más importante en estos casos, una respuesta imperceptible que reduce el lag a prácticamente nada.
Ficha técnica del Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026
Este monitor nos ofrece tecnología IPS LCD, así como una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Este tiene un ángulo de visión de 178 grados, y destaca por una alta tasa de refresco de 200 Hz, así como un tiempo de respuesta mínimo de tan solo 1ms. Por tanto, garantiza la máxima alineación de la imagen con el desarrollo de nuestros juegos más dinámicos y fluidos de movimiento.
La tecnología HDR nos ofrece un brillo máximo de 400 nits, lo que para un monitor es una gran marca y garantiza una visualización clara y con el máximo detalle. La tecnología FreeSync evita imágenes borrosas por un movimiento especialmente rápido, algo que podemos notar en los juegos de conducción, donde a pesar de las altas velocidades, todo se mantendrá perfectamente nítido.
La calibración de color ∆E<2 nos ofrece una calidad extraordinaria, que garantiza una paleta de colores lo más amplia posible y sobre todo realista. Cubre el 95% de la gama de color DCI-P3, así como el 100% del sRGB. Como no podía ser de otra forma, es un monitor que neutraliza la luz azul, y protege nuestros ojos durante largas jornadas de juego durante varias horas.
La peana de este monitor se puede ajustar para que se adapte de la manera más idónea a nuestro escritorio y preferencias de visualización. También podemos montarlo directamente en una pared gracias a su montura trasera. A nivel de diseño presume de unos bordes de pantalla ultra delgados. Viene con dos puertos HDMI 2.0, así como con una salida de auriculares, por lo que vamos a poder alternar fuentes de vídeo.
Sus medidas son 611.3 x 173 x 476 mm y tiene un peso de 3,8 kg. Y su diseño sin duda alguna se ha creado pensando en los jugadores y el mundo gaming, con un aspecto agresivo a la vez que moderno. Xiaomi de momento no ha desvelado el precio de este monitor en el mercado global, ya que por ahora solo ha aparecido en su web global, pero es de esperar que pronto llegue a las tiendas europeas con un precio bastante accesible.
