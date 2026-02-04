Segway lanza su gama de cortacésped inteligentes en España

Aunque todavía estamos en pleno invierno, quienes tienen un jardín en casa, saben que cuando las borrascas que nos acompañan estos días den paso al anticiclón, incluso en pleno febrero, poco a poco el césped va a ir dejando de lado su estado adormecido. Cuando desaparezcan las heladas, algo que ocurrirá dentro de no mucho, será el momento de comenzar a cuidar del césped, y en esos casos, un cortacésped inteligente es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Ahora Segway, el popular fabricante de patinetes y motos y eléctricas, lanza en España su gama de cortacésped Navimov.

Nueva gama Navimov

Seguramente la gama que ahora lanza Segway en España es una de las más numerosas que hemos conocido en estos últimos años, y es que no hablamos de uno o dos modelos, sino de casi 20, por lo que hay un cortacésped para cada necesidad, ya sea doméstica o profesional. Para el usuario medio, el que tiene en casa un jardín de hasta 2.000 metros cuadrados, destacan los modelos i2 LiDAR Pro, que puede superar pendientes de hasta el 55% de inclinación.

El nuevo Navimov i2 LiDAR Pro | Segway

O el i2 LiDAR, que puede superarlas de hasta el 45%. En los dos casos nos ofrecen un sistema de tracción a tres ruedas que los mantiene estables para terrenos en los que existe barro o son especialmente resbaladizos, por ejemplo, por el rocío de la mañana. Aunque sin duda el gran atractivo de estos dos modelos es el LiDAR de estado sólido

Este escanea a una velocidad de 200.000 puntos por segundo. Al ser de estado sólido, sin partes móviles externas, es más resistente a los golpes habituales en estas tareas, así como a las vibraciones de hasta 50G) y los arañazos. También ofrece una cámara con IA y un campo de visión de 140° para el reconocimiento de objetos en tiempo real.

La conectividad NRTK proporciona precisión al centímetro gracias a la conexión satelital.Por lo que ya no necesitan una antena física en el jardín, sino que se conectan a redes de corrección de señales por internet. Gracias al uso del LiDAR, estos cortacésped pueden trabajar en oscuridad total, bajo copas de árboles densos o en pasillos estrechos de hasta 70 cm donde el GPS suele fallar. Por lo que son perfectos para jardines sinuosos y donde no hay grandes praderas.

Los dos cortacésped cuentan con motores de 100W, así como con un disco de 6 cuchillas, lo que permite cortar la hierba de forma más limpia y eficiente, y dobla el número habitual de cuchillas en este tipo de cortacésped. Se pueden configurar hasta 120 zonas de corte diferentes. También cuenta con tecnología EdgeSense, específica para recortar bordes con la máxima precisión. El modelo i2 LiDAR parte de los 1.199 euros, y ya está a la venta. Mientras que la variante Pro parte de los 1.599 euros y llegará a España el 31 de marzo.

Además de estos modelos, Navimov ha anunciado que llegarán más gamas a España. Como la Serie X4, que es una solución premium para grandes jardines residenciales. Destacan por su sistema Turf-Safe Xero-turn AWD, que le permite afrontar pendientes extremas del 84% sin dañar la hierba al girar.

La Serie H2 está diseñada para terrenos complejos con obstáculos densos. Su sistema EFLS LiDAR de triple fusión puede cambiar de modo de posicionamiento en solo 20 milisegundos para no perderse nunca. Y por último, la serie Terranox, que es capaz de cortar hasta 24.000 metros cuadrados, el equivalente a un campo de