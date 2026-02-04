PREVENCIÓN
Síntomas de cáncer que las personas menores de 50 años no deben ignorar
Los casos de cáncer están aumentando entre los jóvenes menores de 50 años y, según los expertos, los jóvenes son más propensos a ignorar las primeras señales de alerta de estas graves afecciones, culpando al estrés, la dieta o el estilo de vida, y no consultando a su médico de cabecera.
Tal y como recoge el medio Mirror, según Dr. Jiri Kubes, oncólogo radioterapeuta, pasar por alto estos síntomas tempranos sutiles podría llevar a un diagnóstico tardío y afectar su pronóstico. "El objetivo es la concienciación, no el miedo. El riesgo de cáncer ya no se limita a las generaciones mayores, y es necesario reconocerlo". Por ello, los primeros síntomas que los menores de 50 años no deben ignorar incluyen:
- Cambios persistentes en los hábitos intestinales.
- Pérdida de peso inexplicable.
- Fatiga continua que no mejora con el descanso.
- Bultos o hinchazón que no desaparecen.
- Dolores de cabeza frecuentes o cambios neurológicos.
- Sangrado inusual o dolor que persiste.
Según los expertos, lo que importa son los cambios persistentes. Problemas digestivos persistentes, pérdida de peso inexplicable, bultos inusuales, cambios en los hábitos intestinales o fatiga que no mejora nunca deben ignorarse, ni siquiera a los 20 o 30 años.
Sin embargo, si se experimentan alguno de estos síntomas no significa que sí o sí sea cáncer. Lo importante es consultar con un profesional ya que la duración es más importante que la gravedad, y cualquier síntoma que dure semanas debe ser atendido.
