Gemini y Grok ganan usuarios a costa de ChatGPT: la guerra de los chatbots se recrudece

Aunque llevamos apenas tres años acompañados de la IA generativa y sus populares chatbot, la realidad es que los nuevos informes de mercado sobre cómo usamos las diferentes alternativas en el mercado indican que este madura a gran velocidad. Si hasta ahora el líder indiscutible entre los chatbot de IA era ChatGPT, que se ha convertido en el referente y sinónimo del uso de estas tecnologías, la realidad es que poco a poco está perdiendo cuota de mercado frente a sus rivales, y lo está haciendo a gran velocidad.

ChatGPT lidera, pero Gemini y Grok crecen con fuerza

Aunque el liderazgo de ChatGPT sigue siendo evidente, la evolución de su cuota de mercado en los últimos meses invita a pensar que en el medio plazo las cosas podrían cambiar de manera notable. Así lo avanzan los datos compartidos por Apptopia, que ha estudiado los hábitos de los usuarios a la hora de usar chatbots de IA. Y es que según datos del mercado norteamericano, el uso de ChatGPT en Estados Unidos ha caído en picado en el último año, desde el 69,1% de enero de 2025, al 45,3% en enero de este 2026.

Inteligencia artificial | Sinc

Por tanto, es una caída de nada menos que el 24%, algo que debería hacer reflexionar a la compañía de Sam Altman. Y como era de esperar, sus principales competidores han sido los beneficiados de esta nueva tendencia del mercado. Ya que Gemini ha pasado de tener una cuota del 14,7% a un 25,1%, una subida de más de 10 puntos. en el caso de Grok, es aún más fuerte, ya que ha pasado del 1,6% a nada menos que un 15,2%. Lo que indica que las preferencias del mercado están cambiando, y que los consumidores están buscando alternativas a la popularidad inicial de ChatGPT, que para muchos hasta ahora había sido prácticamente la única opción.

Las alternativas a ChatGPT se están beneficiando sobre todo de su acceso masivo a miles de millones de usuarios. En el caso de Gemini, el vasto ecosistema de Google, que ha convertido a este chatbot en el nuevo asistente de voz de los miles de millones de móviles Android, o su integración en las apps más populares de Google, como su buscador, Gmail, Google Maps y tantas otras, ha disparado su uso, y es de esperar que siga creciendo en el futuro.

En el caso de Grok, al ser la IA de X, una de las redes sociales más populares del planeta, y sobre todo por su perfil más permisivo a la hora de generar contenidos, ha ganado muchísimos adeptos en el último año. En el caso de Open AI, su negocio está virando mucho hacia el uso empresarial, y se está alejando de las experiencias móviles, y es verdad que para ellos es más difícil este camino, ya que necesita de alianzas, como la que tuvo con Apple, para poder ampliar su cartera de usuarios.

Precisamente Google ha llegado a un acuerdo con Apple para alimentar con Gemini al nuevo Siri, algo por lo que los de Cupertino pagarán unos mil millones de dólares al año a los de Mountain View, algo que de alguna manera también disparará el uso de Gemini, aunque sea disfrazado del asistente de voz de Apple.