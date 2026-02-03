Los esperados Sony WF-1000XM6 se filtran con un sorprendente rediseño

La firma nipona cuenta con algunos de los auriculares con mejor cancelación activa de ruido, una de las funciones estrella todavía hoy en muchos de estos dispositivos. Y no solo eso, son de los auriculares con mejor diseño y sobre todo mejor sonido, que es lo que al fin y al cabo busca el consumidor. Ahora hemos conocido las primeras informaciones sobre la nueva generación de sus auriculares On ear más esperados, los Sony WF-1000XM6, que se han dejado ver con un rediseño total.

Nuevo y atractivo diseño

Lo primero llamativo es que estos auriculares deben estar bastante cerca de ser una realidad, porque la filtración proviene de un comercio que ha desvelado por error el diseño de estos auriculares. Este comercio en Tailandia ha mostrado con bastante detalle el diseño de los futuros auriculares de los japoneses. Y es que durante unas horas se ha podido ver en vivo la página de producto de estos auriculares, donde además de especificaciones, hemos visto su nuevo diseño.

Este nuevo aspecto es mucho más redondeado que el de sus predecesores, y bastante más estilizado. Cada auricular tiene un diseño de pastilla, y podemos ver en cada uno de los extremos lo que parecen los micrófonos para hacer la mejor cancelación activa de ruido posible. Desde luego en este modelo se ven como nunca antes los micrófonos, y eso nos transmite la sensación de que la cancelación de ruido de esta nueva generación va a ser más eficiente que nunca.

Estas boquillas de los auriculares también pueden tener que ver con un sonido más contundente, con unos graves más sólidos y en definitiva un sonido más robusto. También vemos cambios notables en el diseño del estuche de estos auriculares. Ya que como se puede apreciar, ahora el diseño no es ovalado como el de sus predecesores, y así más recto en la parte inferior, con una curva lateral que compensa esas líneas más rectas en cualquier caso.

Desde luego el cambio en el diseño es total, y seguramente se deba a que en general Sony haya actualizado muchas de las características de estos auriculares de cara a una nueva generación. Dentro de las especificaciones filtradas, se confirman algunos aspectos básicos de estos auriculares, como la resistencia al agua con certificación IPX4, así como el celebrado modo de cancelación activa de ruido y el modo transparencia de Sony.

Por tanto se esperan importantes cambios tanto por dentro como por fuera de estos auriculares. Y desde luego todo apunta a que se van a convertir una vez más en la sensación que han supuesto para muchos sus predecesores, hasta el punto de encumbrarse a lo más alto. Sus predecesores se lanzaron en julio de 2023, por lo que ha pasado ya tiempo más que suficiente para que llegue una nueva generación, con nuevo diseño y mejores prestaciones para mejorar, lo que es casi inmejorable para muchos.