Apple Music: ya puedes consultar tu Replay de 2026 empezando por el mes de enero

Disfrutar de nuestra música favorita en las plataformas de streaming no se limita solo a reproducir canciones aleatoriamente, desde hace años las plataformas se han diferenciado de diferentes maneras. Y para evitar escuchar siempre la misma música, por mucho que nos guste, los algoritmos nos van proponiendo nuevos contenidos basados en nuestros gustos. Pero una de las mejores funciones que poco a poco se van extendiendo pot todas, es la segmentación de los contenidos que más nos han gustado, y siempre por orden cronológico. Los Wrapped de Spotify mostraron el camino, y Apple lo ha seguido desde hace años. Pero ahora es incluso mejor, porque tenemos un Replay mensual.

Consulta tu Replay mensual

Normalmente, para poder consultar nuestro Replay había que dejar terminar el año completo, y más o menos a principios o mediados de diciembre acceder a nuestro reel de lo más escuchado, así como a la playlist con todas esas canciones. Ahora Apple Music está ofreciendo esto, pero con carácter mensual, por lo que no hay que esperar todo el año para comprobar qué es lo que más nos está gustando.

Un Replay de enero de 2026 | TecnoXplora

Ahora solo tenemos que acceder al inicio de nuestra app de Apple Music para ver el Replay de enero de 2026, lo veremos un poco más abajo, en una sección llamada retrocede en el tiempo, a pesar de que estemos todavía con el mes de febrero recién comenzado. Una vez dentro, podemos ver un resumen, con las canciones más escuchadas, y por primera vez, un selector de mes, donde podemos elegir, por el momento, ver lo destacado del mes de enero, o ya de febrero.

Y no solo eso, sino que podemos viajar atrás en el tiempo, pulsando en la parte superior derecha sobre diferentes años, en este caso podemos retroceder hasta 2022, y mejor aún, elegir cada mes de estos años, para poder comprobar qué es lo que más escuchamos. Por lo que ahora tenemos muchísimas oportunidades de bucear en nuestro historial y recordar esas canciones a las que estuvimos enganchados durante mucho tiempo, y que como todo en la vida, pueden llegar a caer en el olvido.

Así que este año no nos tocará esperar hasta el mes de diciembre para hacernos una idea de cuál ha sido el artista que más hemos escuchado a lo largo de todo el año. Y otro aspecto positivo, es que también vamos a poder compartir un resumen de nuestro mes en redes, en él podremos mostrar a los demás quiénes han sido nuestros tres artistas más escuchados, así como las tres canciones que más hemos escuchado, y los tres álbumes que también hemos escuchado más a lo largo del mes.