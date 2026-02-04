Nuevas imágenes dejan poco a la imaginación de los Samsung Galaxy Buds 4

A medida que se acerca la presentación de los nuevos auriculares de alta gama de Samsung, se van intensificando las filtraciones que nos avanzan cómo va a cambiar respecto de sus predecesores. Sobre estas novedades, la filtración de hoy confirma parte de lo que ya sabíamos, porque nos desvela con todo lujo de detalles el diseño de las dos versiones, la estándar y Pro, y en qué se van a diferenciar ambas, personalmente, me gusta más la estándar, pero eso ahora lo vemos.

Vuelta a los orígenes en su estuche

La nueva filtración nos muestra con detalle el diseño de cada uno de los componentes de estos dos modelos de auriculares. En este caso, las imágenes han sido compartidas por el medio Android Headlines, que nos muestra seis imágenes, que se centran en el diseño de los propios auriculares, así como del estuche de estos. Hablamos tanto de los Samsung Galaxy Buds 4, como de los Galaxy Buds 4 Pro.

Y las diferencias entre ellos son evidentes, porque en el caso del modelo estándar tenemos un diseño más redondeado que destaca sobre todo por no tener gomas para introducirse en el oído. Mantienen eso sí el diseño con el vástago alargado, pero en general estilizan su diseño respecto de la anterior generación. En el caso del modelo Pro tenemos un diseño diferente, por un lado, con las almohadillas, que se adaptan según tamaños a nuestro oído.

Mientras que el vástago tiene un nuevo diseño, con aspecto de aluminio pulido, y con líneas más rectas y diferenciado de la unidad principal. Y en ambos casos, podemos apreciar cambios importantes en los estuches de carga. Ya que el diseño de estos ahora es más similar al de sus predecesores, con un factor de forma cuadrado con esquinas redondeadas, y con una novedosa cubierta transparente, que deja ver los auriculares mientras están cargándose.

Lo mismo pasa con la variante Pro, que también estrenará una de estas características, obviamente adaptada al nuevo diseño de estos auriculares. Unos estuches que contarían con una función interesante al cargarse sin cables, como es la alineación magnética, que coloca automáticamente los auriculares sobre el teléfono en la posición de carga correcta sin esfuerzo, al estilo de los AirPods Pro. Sobre el lanzamiento de estos nuevos auriculares, se espera que se produzca a finales de este mes. Concretamente, se presentarán el 25 de febrero junto a los Samsung Galaxy S26.

Sin duda una nueva generación que llega con importantes novedades a nivel de diseño, que deberían venir también acompañadas con una mejora en el sonido de estos auriculares. Seguramente mejoren aspectos como la cancelación activa de ruido, así como la integración de funciones de IA, como la traducción simultánea. En definitiva, unos auriculares que una vez más vuelven a ser objeto de grandes cambios a nivel de diseño, a diferencia de Apple que sigue apostando por el diseño prácticamente del primer día.