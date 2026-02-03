Así puedes hacer un Hyperlapse con tus gafas Meta Ray-Ban y Oakley

Las gafas inteligentes están revolucionando la forma en la que no solo vemos el mundo, sino cómo lo percibimos y los capturamos. Hemos dejado de estar detrás de la pantalla del móvil como meros espectadores para convertirnos en los protagonistas grabando desde nuestra propia perspectiva. Entre todas las funciones que dispone, cabe destacar una de las más dinámicas y creativas, el hyper-lapse, a continuación, te contamos qué es y cómo funciona.

Activa el modo hyper-lapse en tus gafas inteligentes

Grabar vídeos a cámara rápida en la que en pocos minutos se muestran procedimientos o acciones con una duración mayor, es algo muy habitual, sobre todo para los creadores de contenidos, que no quieren perder la atención de los usuarios. Estos pueden ser estáticos, como en el caso de los Time-lapse en los que la cámara permanece fija en un lugar, mientras sucede la acción. Mientras que en los hyper-lapse se combina el tiempo y el espacio para conseguir tomas dinámicas y fluidas de gran impacto visual. Una herramienta de narrativa en primera persona, ideal para aquellas situaciones en las que el entorno cambia. Algo que podemos hacer fácilmente con las gafas inteligentes de Meta y así es como puedes hacerlo.

Activando Timelapse en Gafas Meta | TecnoXplora

Para hacer uso de esta funcionalidad es necesario configurar un acceso directo. De forma predeterminada, las gafas de Meta están configuradas para foto y video standard. Sigue los siguientes pasos para personalizar los controles físicos, adaptándolos a tus necesidades desde la app de Meta View.

Abre la app en tu teléfono móvil y comprueba que las gafas están conectadas.

Hechas las comprobaciones pertinentes, entra en el menú de configuración.

Entre las opciones disponibles, busca y selecciona “personalización”

En este apartado encontramos varias opciones, en esta ocasión seleccionamos “personalizar controles”

Una opción desde donde podemos modificar cómo responden las gafas a los gestos.

Selecciona el activador, en lo que a esto respecta tenemos dos opciones, El panel táctil y el botón de acción.

Si lo que buscas es una captura física y rápida, la mejor opción es el “ botón de acción”. Este lo encontramos en la parte superior de la patilla de las gafas.

Ahora debemos seleccionar la función, el menú nos ofrece varias alternativas, busca "modos de captura alternativos"

En este nuevo menú elige la opción hyperlapse.

Una vez terminada la configuración de botón, ya está todo listo para grabar. Al pulsar el botón de acción de las gafas y comenzaremos la grabación de la secuencia acelerada. Sabremos que se ha activado correctamente al escuchar el sonido de confirmación y el Led de captura se encenderá, señal inequívoca de que hemos comenzado a grabar. Una vez, hemos completado la grabación, pulsamos de nuevo el botón de acción para detener la grabación.

A la hora de grabar debemos tener en cuenta que se registran todos los movimientos, por lo que es importante evitar los movimientos bruscos y mantener una posición estable. Así como una buena iluminación evitando entornos oscuros. Adaptar la duración teniendo en cuenta que 3 ó 5 minutos de la vida real se convierten en apenas algunos segundos de grabación.