Nuevo Airtag, ¿qué ha cambiado en esta segunda generación?

Han pasado ya cinco años desde el lanzamiento del rastreador de Apple, algo que en tecnología parece una eternidad. En todo este tiempo no había cambiado, una pregunta que todos se hacen es si merece la pena su compra o es más de lo mismo. A continuación, te contamos cómo ha cambiado el nuevo AirTag de Apple.

Dale la bienvenida al AirTag 2

Los rastreadores Bluetooth nacieron con el propósito de localizar de una forma rápida y sencilla nuestros objetos personales, como la cartera o las llaves. Su uso ha trascendido más allá para convertirse en una herramienta indispensable para algunos usuarios a la hora de rastrear su equipaje o hacer seguimiento de sus pertenencias en tiempo real y simplemente con la ayuda de su teléfono móvil. Del mismo modo que se ha popularizado su uso para garantizar la seguridad de vehículos, patinetes o bicicletas, ayudando a sus propietarios a localizar estos rápidamente en caso de robo. Es por ello, que después de tanto tiempo, por fin Apple se haya decidido a actualizar y mejorarlo, aunque esto no implique un cambio significativo en su reconocible aspecto.

AirTag de segunda generación | Apple

Un cambio que a primera vista no se aprecia, ya que su aspecto es prácticamente igual al de su predecesor. El verdadero cambio es más bien invisible, puesto que la verdadera evolución del dispositivo es a nivel interno. Y se basa en tres principales aspectos. El cambio más relevante se produce en el alma del dispositivo, cambiando su viejo chip U1, por el nuevo U2 el cual se caracteriza principalmente por su banda ultra ancha, que comparte con el iPhone 15. Esto permite una mayor precisión en la búsqueda, con un mayor alcance, siendo ahora más fácil localizar nuestros dispositivos en espacios abiertos y a mayor distancia.

Aunque mantiene su estética minimalista, se ha diseñado su construcción interna, siendo ahora mucho más segura. Uno de los fallos estructurales que presentaba su predecesor era la facilidad de acceso para desactivar el altavoz. Algo que ha cambiado en este nuevo modelo. Ya que ahora cuenta con un altavoz integrado en el cuerpo del propio dispositivo. Silenciarlo es prácticamente imposible a no ser que destruyamos el dispositivo. Con un sonido mucho más potente que permite localizarlo de forma mucho más rápida, incluso cuando se encuentra en el fondo de una mochila.

Al mismo tiempo que se produce una integración más sólida de estos dispositivos dentro del ecosistema del fabricante, gracias a su estrecha relación con las Apple Vision Pro, lo que destaca por ser una de las novedades que más interés han despertado. Con el rastreo visual en realidad aumentada, con lo que podremos ver nuestro localizador flotando en la sala, justo en el lugar en el que los dejaste. A pesar de que sigue sin incluir GPS satelital independiente y que no ha cambiado de aspecto, lo que sí lo ha hecho es su fiabilidad y la seguridad. Siendo uno de los localizadores Bluetooth más populares entre los usuarios.