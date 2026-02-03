Dobla la duración de la batería de tu Xiaomi con este ajuste

Una de las creencias más extendidas y al mismo tiempo erróneas, es que el alto consumo de batería está ligado a dispositivos más antiguos. La integración de nuevas funciones y de las capacidades de la inteligencia artificial en sistemas como HyperOS 3, ha traído consigo también un aumento considerable del consumo de energía, agotando de forma más rápida la batería debido a su gran exigencia. Con este sencillo truco podrás paliar sus efectos.

Dobla la duración de la batería con este ajuste

Aunque la capacidad y la durabilidad de las baterías ha aumentado con el paso de los años, también lo ha hecho las necesidades energéticas de los sistemas. No siempre las novedades son positivas, tienen también sus inconvenientes, y en este caso es un mayor consumo de energía. Lo que no debe preocuparnos, ya que existe la posibilidad de paliar los efectos negativos sobre las baterías sin necesidad de instalar software de terceros ni cargar con el cargador a todas partes. El truco está en desactivar un ajuste que la mayoría de los usuarios desconoce que existe.

Una de las principales ventajas de la inteligencia artificial generativa, es que está siempre lista para ser usada. De manera que, se mantiene pre cargados en el sistema procesos de IA en segundo plano, lo que favorece su rápida respuesta a las peticiones. Al mismo tiempo, consume una gran cantidad de recursos tanto de la NPU como de la CPU de nuestro móvil, lo que provoca una descarga masiva de la batería. Para compensar ese efecto es necesario limitar los procesos de la IA cuando no estamos haciendo uso de ella. Para ello, solo hay que seguir los siguientes pasos.

Desde los ajustes de nuestro teléfono, busca la sección “inteligencia artificial” o “interconectividad”

En este apartado debemos seleccionar “procesos en segundo plano” o “asistencia proactiva”

Una vez localizado el ajuste, solo tenemos que desactivarlo, bien deslizando el botón junto a esta o seleccionando la opción “solo usar la aplicación”

Al hacerlo, el sistema solo hará uso de la Inteligencia artificial cuando se lo solicitamos. De forma que el teléfono entra en reposo profundo “deep sleep" de una forma más rápida, lo que provoca que el gasto de la batería se reduzca drásticamente. El impacto sobre la velocidad de reacción de la inteligencia artificial es prácticamente inapreciable, ya que apenas tardará unos pocos milisegundos más, algo que realmente no seremos capaces prácticamente de advertir. Pero si lo notaremos en el rendimiento de la batería, por lo que en compensación sí habrá valido la pena.

Un efecto que también influye de forma directa sobre la temperatura del propio teléfono, al desactivar la IA en segundo plano, se calienta menos. Lo cual ayuda a prolongar la vida útil de las baterías porque el calor puede degradarla. También podemos usar otros ajustes como personalizar la tasa de refresco de la pantalla para ganar algunos minutos más de tiempo de pantalla, entre otros ajustes para optimizar el gasto energético de nuestro teléfono móvil.