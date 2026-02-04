Huawei y Oppo quieren revolucionar los selfies en los móviles Android, ¿con qué tecnología?

Hacer selfies es algo que hacemos muchas veces con nuestros smartphones, existe ya una auténtica cultura del selfie, lo que ha normalizado que veamos a personas solas o grupos de ellas posando felices ante sus móviles, mientras ven cómo quedan encuadrados antes de tomar la foto gracias a la pantalla. Esta es una de las tecnologías que menos ha evolucionado en los últimos años, introduciendo como mucho lentes más anchas y sensores de más resolución. Pero ahora en lo que a móviles Android se refiere, otra revolución está por llegar, y es la de los nuevos sensores selfie, que cambian su forma para siempre, después de que Apple lo hiciera ya en sus iPhone. Al menos eso conocemos ahora, que dos grandes fabricantes chinos prueban ya este nuevo tipo de sensores.

Salto a los sensores selfie cuadrados

Lo que hemos conocido ahora es que tanto Huawei como Oppo están probando nuevos sensores selfie con una relación de aspecto de 1:1. En el caso de Huawei, podrían estrenarlos en sus móviles de gama media, los Nova 16, que lanzarán en los próximos meses. Por parte de Oppo, este sensor llegaría a la cámara frontal de sus móviles más avanzados, los topes de gama Find X10.

Y aunque la tecnología de ambos estará inspirada en la de Apple, apuntan a que Oppo incluso superará a la de Apple. Los de Cupertino llevaron los sensores cuadrados frontales a sus iPhone 17, gracias a un nuevo sensor de 18 megapíxeles. Por tanto parece que es una tendencia que va a tener un gran recorrido en los próximos meses, porque podrían ser más fabricantes los que apuesten por este nuevo tipo de sensores a la hora de hacer selfies.

¿Qué aportan estos sensores cuadrados?

La diferencia entre montar un sensor con relación de aspecto de 1:1 a uno normal, es que nos permite más versatilidad a la hora de hacer fotos. Porque con estos sensores se pueden hacer fotos en diferentes formatos, tanto vertical como horizontal, sin tener que girar el teléfono de forma física, ya que al ser cuadrado es capaz de captar más detalle y escena en los laterales, con la máxima calidad.

De tal forma que el recorte se puede hacer sin problemas cuando queremos que el formato de la imagen sea vertical, por ejemplo, para una red social. Ese es el principal cambio, distintas relaciones de aspecto sin tener que girar el teléfono, lo que aporta bastante comodidad a los usuarios, y en definitiva, nos anima a usar la cámara selfie en más situaciones, ya que no hay que estar pendientes de coger el teléfono de una manera u otra. Es de esperar que poco a poco más fabricantes se vayan sumando a esta tendencia.