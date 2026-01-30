Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro ven filtrados sus precios y fecha de presentación

No cabe duda de que la cuarta generación de los auriculares de Samsung está levantando expectación, y es que son muchas las novedades que nos han adelantado las últimas filtraciones y que está aumentando el atractivo de estos auriculares. Ahora sendas filtraciones nos han desvelado tanto la posible fecha de presentación como el precio que tendrían en Europa, lo que sin duda es la información que cierra el círculo alrededor de estos esperados auriculares.

Fecha de presentación

Era de esperar que estos auriculares se presentarán junto a los Samsung Galaxy S26, los nuevos topes de gama de la marca, ya que normalmente vienen de la mano. Y por tanto, conociendo la fecha de los smartphones, es sencillo conocer la de los auriculares. Lo que hemos conocido ahora es que el evento Unpacked de Samsung se celebrará el próximo 25 de febrero, tal y como ha confirmado Evan Blass en su cuenta de X, y esta es una fuente muy fiable, por lo que en menos de un mes serán oficiales.

¿Cuánto van a costar en Europa?

Casi a la vez se han filtrado los precios que tendrán estos auriculares cuando se lancen en Europa, por lo que es algo que nos toca de lleno. La información proviene de billbil-kun, un medio que ha desvelado que el precio de estos auriculares en Europa, en sus dos versiones, serán los siguientes.

Los Samsung Galaxy Buds 4 estándar tendrían un precio de 179 euros, mientras que el modelo Pro ascendería hasta los 249 euros, unos precios bastante contenidos para la gama en la que se mueven. Por tanto, con base en estos precios tenemos la confirmación de que Samsung no va a aumentar especialmente el precio, y que va a conservar la franja de los precios original.

Unos auriculares que llegarán con un diseño renovado una vez más, en esta ocasión más estilizada, con un vástago más recto y añadiendo almohadillas al modelo Pro. El estuche de carga también va a cambiar su aspecto, ahora será cuadrado, y los auriculares se tumbarán sobre él, se espera incluso una versión con la tapa transparente, que dejará a la vista los auriculares.

Por tanto, el cambio a nivel de diseño será integral en todas las partes de los auriculares de Samsung. Además del vástago más plano, ya no habrá tiras de luz como en la anterior generación, por lo que en general serán unos auriculares más elegantes. Parece que una de las novedades residirá en los gestos con la cabeza, que permitirán responder llamadas o rechazarlas con simples movimientos de la cabeza.

También estrenarán conectividad UWB, de banda ultra banda ancha, que permitirá encontrarlos con una precisión de centímetros. Podrían llegar con un modo de traducción en tiempo real alimentado por IA, similar al de los AirPods Pro 3, pero seguramente incluso emulando la voz de quien nos habla. También esperamos mejoras en la autonomía de estos auriculares, que llegarán con una batería mayor, de 61mAh frente a los 53mAh de la anterior generación. Y por último el estuche, además de cambiar su diseño, añadiría un altavoz o botón para ser localizado más fácilmente.