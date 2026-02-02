MICRO PC
Este nuevo mini PC es más pequeño que tu smartphone
Este modelo lleva el concepto de Mini al extremo, con un tamaño realmente pequeño, lo que no quita que ofrezca un gran rendimiento.
Sin duda se están convirtiendo en una tendencia en el mercado actual, los mini PC, que van más allá del ordenador portátil, porque mantienen el factor de forma de escritorio, pero con un tamaño minúsculo comparado con las grandes torres a las que estamos acostumbrados. Estos nos permiten transportarlos en el bolsillo de una chaqueta, o de una mochila, y nos brindan una excelente experiencia de uso. Pues bien, ahora hemos conocido un nuevo modelo que es realmente compacto, tanto que es más pequeño que un smartphone, aunque eso sí, más grueso.
El nuevo Minix Neo Z95 Mini PC Pocket cabe en la palma de tu mano
Y es que hablamos de un dispositivo que destaca por sus dimensiones, de solo 88 x 88 x 43 mm, lo que efectivamente le permite caber en la palma de la mano, siendo aproximadamente el 60% del largo de un smartphone. Aunque el grosor es mucho mayor, como habéis comprobado, de más de 4cm, aun así algo ridículo para un ordenador de sobremesa completamente funcional como este, y además bastante potente para ese tamaño.
Este viene con el procesador Intel N95, con arquitectura Alder Lake N, y cuatro núcleos que funcionan a una velocidad máxima de 3,4GHz. Es suficiente para trabajar con él si hacemos bastante ofimática, navegamos en Internet, redes o vemos vídeos, en estos casos, es un PC que va bastante sobrado. Vamos, que nos ofrece la potencia necesaria para el usuario medio de ordenadores personales.
A este procesador le acompañan 16 GB de memoria RAM LPDDR5X, así como una unidad SSD PCIe de 512 GB de capacidad, por lo que en este aspecto ofrece espacio de sobra para guardar nuestros contenidos. Además, ese SSD está accesible para cambiarlo por otro de más capacidad en el futuro, por lo que en este aspecto es totalmente modular. Llega con varios puertos para maximizar la conectividad.
Como por ejemplo tres puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, dos conectores HDMI y uno DisplayPort, para sacar la señal de vídeo fácilmente. Además, nos ofrece dos puertos de red Gigabit, para poder navegar a la máxima velocidad si nos conectamos mediante cable al router. Podemos encontrar también un conector minijack para auriculares. También dispone, como no podía ser de otra forma con este tamaño, de una potente refrigeración que lo mantiene fresco incluso con las mayores cargas de trabajo.
Lo mejor, que llega con Windows 11 de fábrica, por lo que solo ha que conectarlo un ratón y teclado, ya sean USB o Bluetooth, y empezar a trabajar con él. Cuenta con montura VESA integrada, que permite acoplarlo a un monitor, para que no nos quite nada de espacio del escritorio. De momento no hay noticias sobre su precio, pero seguro que le acompaña uno bastante ajustado, como ocurre con la mayoría de estos pequeños PCs.
