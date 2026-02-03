Por qué deberías elegir un monitor OLED para jugar con tu PC

Los monitores OLED, gracias a sus características, son capaces de ofrecernos una experiencia de usuario inmersiva perfecta. Mientras que durante años marcaba la tendencia la tasa de refresco, ahora se apuesta por la calidad de imagen. Antes de lanzarnos a comprar un monitor con estas características, es importante conocer todo acerca de ellos.

Por estos motivos debes elegir un monitor OLED

Lo que diferencia a este tipo de monitor frente a los IPS o LED, es su funcionamiento, en la iluminación pixel a pixel, en lugar de la luz de fondo general. Lo que permite encender y apagar los píxeles según nuestras necesidades, consiguiendo un contraste infinito con negros puros. Garantiza la oscuridad total alejándonos de los tonos grisáceos que nos ofrecen otros monitores. Gracias a esto también el HDR, es mayor, con lo que se eliminan los halos alrededor de los objetos brillantes, lo que se conoce como blooming.

HDR10 | AOC

Aunque la estética no es la única de sus ventajas, el tiempo de respuesta de los paneles OLED es casi instantáneo de apenas 0.03ms. bastante inferior si lo comparas con un IPS que se encuentra entre los 0.5 ms y 1 ms. Lo que ofrece una excelente claridad de movimiento eliminando las estelas borrosas que producen el efecto ghosting.

Aunque no todo es perfecto en lo que respecta a estos paneles, ya que tenemos que enfrentarnos al Burn-in o quemado de imagen que se produce sobre todo al mostrar durante un tiempo prolongado, varias horas, elementos estáticos sobre las pantallas. Algo que puede llegar a dejar una sombra permanente. La mayoría de los paneles modernos cuentan con la tecnología para mitigar el riesgo. Este tipo de monitores están diseñados principalmente para el entretenimiento.

El problema suele aparecer con la claridad de los textos, causando incluso bordes borrosos en documentos y hojas de cálculo. Además, con el fin de proteger el panel en la presencia de mucho blanco, el panel reduce el brillo de forma automática para protegerse, lo cual lo consigue aplicando el ABL. Si estás pensando en apostar por esta tecnología, estos son algunos de los modelos más recomendables.

Una de las mejores opciones que encontramos es el AOC GAMING Q27G4ZDR, Cuenta con panel Q-LED de 27 pulgadas, el cual nos ofrece una calidad de negros perfectos, con un tiempo de respuesta de 0.03ms, 240 Hz y resolución QHD. Pero lo que más destaca es su excelente relación de calidad-precio.

Algo similar nos ofrece el MSI MAG 274QRX QD-OLED, el cual mantiene los negros puros de forma casi instantánea incluso a 240 Mz. Además, cabe destacar la gestión de color y su software, característico de la marca.

Por último, cabe destacar también el LG UltraGear 27GR83Q-B, un monitor con panel WOLED propio de la marca. Destaca por un acabado mate que reduce los reflejos y una calibración del color excelente. Mantiene los estándares de 240 Hz y 0,003 ms, de tiempo de respuesta, además es compatible con G-Sync y FreeSync Premium.