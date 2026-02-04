Los Nothing Phone 4a y 4a Pro están en camino, ¿cuándo se presentan?

La firma del ex de OnePlus, Carl Pei, tendrá este año unos atípicos topes de gama, y es que parece que los elegidos serán los Nothing Phone 4a y 4a Pro, dos modelos que en otros momentos habríamos alineado con la gama media. Y la realidad es que se espera que sean así, la diferencia en este caso es que no habrá modelos más avanzados sobre ellos a lo largo del año. De hecho el propio Pei aseguró que este año la marca no tendrá un buque insignia como tal, por lo que parece que de momento la aventura de lanzar teléfonos de esta gama no ha ido tan bien para la marca.

¿Cuándo se presentarán?

Asumiendo que estos teléfonos serán los más destacados de la marca para este 2026, ahora estamos conociendo nuevos detalles acerca de cuándo podrían ser una realidad. ya que el popular filtrador Yogesh Brar ha desvelado la fecha más o menos exacta sobre cuándo se van a presentar estos dos nuevos smartphones. Según sus informaciones, estos serían una realidad a comienzos del próximo mes de marzo, probablemente el día 5, por lo que en apenas un mes tendremos sus detalles oficialmente.

Junto con esta información, ha detallado algunos datos interesantes de esta nueva gama, algunos que no gustarán a los consumidores desde luego. Uno de ellos es que el precio de estos nuevos modelos será más elevado, recordemos que sus predecesores partían de los 459 euros en nuestro país, por lo que seguramente superen los 500 euros y se acerquen a los 600. De esta manera se alinearán con otros modelos similares, como los inminentes Pixel 10a o el iPhone 16e, que está un peldaño por encima en cuanto a precio, e incluso el Galaxy S25 FE.

Otras mejoras que recuerda en su mensaje de X, es que el teléfono contará con un almacenamiento mejorado, en este caso UFS 3.1, lo que quiere decir que será capaz de escribir y leer datos a mayor velocidad, lo que redundará en un funcionamiento general más rápido y veloz. También recuerda que su batería será más grande, aunque de una forma marginal, por lo que no es de esperar que haya grandes aumentos de capacidad, y ni mucho menos podremos esperar una tecnología de silicio con capacidades de 6000mAh o 7000mAh como ya viene siendo habitual en la gama media.

También recuerda que el teléfono contará con un procesador Snapdragon, esto era de esperar, ya que la anterior generación contaba con el chip Snapdragon 7s Gen 3, por lo que es de esperar que en esta ocasión pueda llegar con la siguiente generación, el Snapdragon 7s Gen 4. No hay mención sobre las cámaras de fotos, que en el 3a Pro ofrecía ya dos sensores de 50 megapíxeles, uno de ellos de periscopio, y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Lo lógico es que este último aumente su resolución, ojalá también a 50 megapíxeles.