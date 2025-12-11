Xiaomi estaría trabajando en su propia alternativa al AirTag de Apple

Parece que los localizadores Android están cogiendo por fin el ritmo que muchos esperamos de ellos desde hace tiempo. Si bien durante años la firma Tile fue prácticamente la única en ofrecer este tipo de localizadores, con la llegada del AirTag de Apple el segmento se animó de verdad, y desde entonces hemos ido conociendo nuevas propuestas, sobre todo por la parte de Android, como la de los SmartTag de Samsung o el MotoTag de Motorola. Ahora parece que Xiaomi podría hacer lo propio con el desarrollo de su propia alternativa.

El Xiaomi Tag estaría en camino

Esas son las informaciones que llegan de China y que apuntan a que los chinos están perfilando su propia alternativa a estos localizadores. Recordemos que Google lanzó el pasado año una profunda renovación de su herramienta para localizar dispositivos, y que gracias a ello los fabricantes de móviles Android cuentan con una plataforma reforzada para poder localizar dispositivos ayudando a la vez de otros dispositivos Android.

La noticia proveniente de China apunta a que el fabricante estaría trabajando en el Xiaomi Tag, un nombre bastante simple pero descriptivo de lo que podremos esperar de este dispositivo. Sobre su posible fecha de lanzamiento, prevén que se pueda anunciar de momento en China el próximo 26 de diciembre, fecha en la que en aquel país se podría presentar el Xiaomi 17 Ultra, la nueva generación del tope de gama.

Uno de los aspectos clave de este nuevo localizador será la conectividad UWB, de Ultra Banda Ancha, que se utiliza en este tipo de dispositivos para facilitar una localización mucho más precisa, hasta el punto que puede desvelar su ubicación con centímetros de precisión. Gracias a esto, será compatible con la red de Buscar mi Dispositivo de Google, y lo que es mejor, permitirá que este localizador sea compatible con cualquier móvil Android.

Algo similar a lo que ofrece por ejemplo el Moto Tag 2, que está también a punto de llegar al mercado. Junto con la información se ha publicado una imagen donde se puede apreciar el dispositivo con un diseño bastante minimalista, y en varios colores. De momento no se sabe mucho más, aunque ya el simple hecho de su existencia nos parece algo verdaderamente relevante. Veremos si finalmente se convierte en alternativa sólida al AirTag, que como sabéis, no es compatible con móviles Android, y, por tanto, renunciando a un enorme parque de móviles Android compatibles.

Por último, la información apunta al posible precio del localizador de Xiaomi. Según estas informaciones, parece que el nuevo localizador podría tener un precio de alrededor de 25 dólares, imaginamos que algo bastante similar en el caso de venderse en nuestro país en el futuro. Sería un buen precio desde luego, ya que el AirTag cuesta prácticamente 40 euros.