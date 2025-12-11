Códigos ocultos para acceder al menú de servicio de tu Smart TV

Algunos dispositivos incluyen menús y códigos ocultos que nos dan acceso a funciones avanzadas y funcionalidades de diagnóstico. Estas son utilizadas por los servicios técnicos para determinar los posibles problemas y soluciones a los fallos de estos. Una práctica que también la encontramos frecuentemente en las Smart TV, y que pueden ser de alto valor para sacarle el máximo partido, sobre todo para los usuarios avanzados:

Códigos ocultos, qué son y para qué sirven

Algunos fabricantes incluyen funcionalidades ocultas fuera de alcance para el usuario medio. Unos ajustes y parámetros que ofrecen un control sobre los componentes internos y el firmware. Unos ajustes que están orientados para los técnicos, por lo que debemos ser conscientes que cualquier cambio que apliquemos de forma errónea puede tener consecuencias fatales para el dispositivo, al mismo tiempo que provocar fallos tanto en la imagen como en el sonido. Por lo que antes de lanzarnos a realizar cualquier ajuste debemos ser conscientes de las consecuencias.

Mando universal LG | LG

El su uso es el de realizar una calibración avanzada de los parámetros como el balance de blancos, el nivel de luz de fondo o el gamma. Unos ajustes no disponibles en la configuración estándar, aportando una calibración profesional. A través de estos, además tenemos acceso a información importante a la hora de realizar tareas de reparación y diagnóstico de averías, datos con las horas de uso, acerca del hardware o el modelo y número de serie del panel, puede ayudarnos a resolver fácilmente el problema.

Además, algunos fabricantes incluyen otras funcionalidades con las que podemos cambiar la región de algunos ajustes e incluso activar y desactivar características específicas de cada uno de ellos. Dependiendo del fabricante del televisor, el acceso a estos es distinto, por ejemplo en el caso del fabricante coreano Samsung accedemos a estos a través de una serie de teclas de mando a distancia.

TV Apagada: Pulsa en este orden: Display/Info + P. STD + Mute + Power

TV Encendida: Pulsa en este orden: Mute + 1 + 1 + 9 + Enter

TV Encendida Mantén pulsada la tecla de Volumen – en el propio botón del televisor. o,

Mantén pulsada la tecla de Volumen – en el propio botón del televisor. o, A la vez Pulsa el botón Recall o Info 3 veces en el mando a distancia.

Mientras que, en lo que respecta a LG, el acceso a este se realiza a través de una aplicación para smartphone. Para lo que ambos dispositivos deben estar conectados.

Otro Fabricante que hace uso del mando a distancia esson combinaciones de teclas como,

Para salir de estos menús o funcionalidades, tenemos dos opciones, bien pulsar la “tecla Exit” o apagar el televisor. Aunque lo más recomendable es consultar la guía específica de cada modelo, para llevarlo a cabo de forma correcta. Aunque debemos volver a hacer hincapié, en la importancia de no alterar ningún parámetro de la configuración, si no somos usuarios avanzados, limitándose a consultar la información de uso y dejando el resto para los profesionales.