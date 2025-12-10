Desactiva esta opción en tu móvil para evitar que te estafen por llamadas o SMS

Desde hace poco, las autoridades advierten de un riesgo creciente: unos dispositivos fáciles de conseguir por internet, conocidos como 'Stingrays', imitan torres de telefonía antiguas para forzar que los móviles se conecten a redes 2G (redes obsoletas y muy vulnerables).

Cuando eso sucede, los estafadores pueden enviar mensajes SMS fraudulentos o suplantar llamadas, de modo que el móvil de la víctima no ofrece ninguna protección y es casi imposible para operadores o filtros típicos detectar la trampa.

Estafa | iStock

Pero hay una solución sencilla: si tu móvil es Android (y tienes una versión reciente), puedes ir a Ajustes, pulsar en Redes e Internet, SIM y desactivar la opción "Permitir 2G". Esta acción no te quitará funciones esenciales del teléfono, pero sí puede protegerte frente a este tipo de estafa.

En un momento en que los ciberdelincuentes no paran de inventar nuevas trampas, algo tan simple como desactivar la conexión 2G puede marcar la diferencia entre mantener segura tu privacidad o convertir tu móvil en una puerta abierta.