One UI 8.5 ya es oficial, Samsung desvela todas sus novedades

Cuando quedan menos de dos meses, o al menos eso esperamos, para que se presenten los nuevos Samsung Galaxy S26, que llegaron a finales del mes de enero. Con ellos ya podremos disfrutar de la nueva versión de la capa de personalización de Samsung, One UI 8.5, que ya se filtró al completo hace unos días. Pero que ahora ha sido desvelada al completo por los coreanos, para destacar todo aquello, por lo que sus nuevos smartphones, y también los más recientes, serán nuestros mejores compañeros de fatigas en el día a día. Vamos a conocer oficialmente esas características que se filtraron hace unos días.

Así es lo nuevo de One UI 8.5

Samsung destaca en su anuncio la nueva función de Asistente de fotos, que nos permite editar fotografías gracias a la IA de Galaxy AI. Se pueden editar de manera continua y no tenemos la necesidad de guardar cada una de las ediciones. Al terminar podemos revisar cada una de las ediciones que hemos hecho, y quedarnos con la que más nos haya gustado, algo que no suele ser habitual cuando hablamos de IA, donde las diferentes versiones se amontonan y terminamos perdiendo la noción de todo lo que hemos editado.

También hay novedades con Quick Share, ya que la IA vuelve a entrar en escena, para reconocer los rostros de las personas que aparecen en una imagen, y sugerirnos que se las enviemos directamente mediante este método de comunicación inalámbrica, rápido y directo. A la hora de conectarnos con otros dispositivos hay más facilidades que nunca, gracias a diferentes funciones que se estrenan con la capa. Como por ejemplo con Transmisión de audio, que ha sido diseñado para que podamos comunicarnos con otros dispositivos que se encuentren cerca.

Para ello el smartphone utilizará la conectividad LE Audio de Auracast, uno de los estándares más pujantes de la industria. Con ello podemos recibir contenidos de audio de diferentes fuentes, así como enviarlo desde nuestro dispositivo, como por ejemplo nuestra propia voz. Para ello solo tendremos que usar el micrófono integrado en el teléfono. Con ella podremos reunirnos con terceros en perfecta sintonía audiovisual.

La función de Compartir almacenamiento nos brinda una mayor interconexión con otros dispositivos. Ya que podremos ver desde nuestro smartphone las tabletas o PC conectadas a nuestra cuenta de Samsung, entrando directamente en sus sistemas de archivos, independientemente de donde nos encontremos, el smartphone, el PC, Smart TV o la tableta. La protección de los usuarios y los dispositivos también es máxima con la nueva versión.

Y es que la Protección contra robo nos permitirá mantener todos los datos del dispositivo seguros si por alguna razón lo extraviamos, o nos lo roban. De esta manera automáticamente al detectar varios intentos infructuosos de identificación, el teléfono bloqueará el acceso a la pantalla, bloqueando aún más ajustes de los que se bloqueaban en anteriores versiones. De momento toca esperar a disfrutar de One UI 8.5, ya que de momento se encuentra disponible en versión beta en estos países, Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos.