Motorola apuesta por los lápices: el Edge 70 Ultra recibirá el del Moto G Stylus 2026

Vamos conociendo poco a poco nuevos smartphones que Motorola mantiene en desarrollo de cara al próximo 2026. Concretamente en esta ocasión hemos conocido detalles de su modelo con lápiz por excelencia, el Moto G Stylus, que ya tiene una versión de 2026 en camino. Esta, como es lógico, como presume siempre en su nombre, cuenta con un lápiz, pero lo que no nos esperábamos es que el nuevo tope de gama de la marca cuente también con uno de ellos.

Ambos ya están en desarrollo, y se han filtrado

Cuando creíamos haber visto al Moto G Stylus el pasado mes en su primera imagen filtrada, parece que no, que se trataba del Moto G Power, y ahora sí se habría filtrado la primera imagen oficial de este Moto G Stylus de 2026. En la imagen se le puede ver en dos colores, y con un acabado con textura de cuero vegano. Y sí, el aspecto del teléfono es el habitual de las gamas medias y altas de la marca, bastante común.

Este se muestra en dos colores, morado claro y lo que parece ser negro o un gris realmente oscuro. De momento es lo único que se ha filtrado, y como se puede apreciar en la imagen, el dispositivo contará de nuevo con un lápiz, aunque parece que en esta ocasión tiene un aspecto y grosor más similar al del S Pen de Samsung. Y es que como sabéis no es especialmente inteligente el lápiz de los modelos Stylus, aunque cumple su función perfectamente en el día a día.

Pero lo más sorprendente de todo esto es la información que acompaña a estas imágenes, y es que el próximo tope de gama de la marca, el Edge 70 Ultra, contaría también con un lápiz inteligente del mismo modo que el modelo Stylus. Aunque ignoramos si sería más o menos sofisticado que el lápiz actual. Así que parece que mientras Samsung ha ido desechando el uso del lápiz, Motorola quiere ir aprovechando ese pequeño hueco que podría estar dejando atrás Samsung.

Sobre el Edge 70 Ultra esperamos que cuente con un potente procesador Snapdragon 8 Gen 5, así como una pantalla OLED con resolución 1.5K. También tendría 16GB de memoria RAM, por tanto muy bien equipado en términos de diseño. Además, contaría con Android 16 como sistema operativo, no esperábamos menos desde luego. De momento en las imágenes de este teléfono se han filtrado con dos unidades, de color azul oscuro y verde militar.

Es de esperar que en los próximos días sigamos conociendo nuevos datos. Como esta nueva estrategia de Motorola de dotar a su tope de gama de un lápiz. Ahora falta saber si ese lápiz será realmente más sofisticado que el de sus modelos Stylus, que suele ser bastante sencillo.