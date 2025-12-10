El Moto Tag 2 está a la vuelta de la esquina para localizar tus objetos de valor

Motorola ha sido uno de los fabricantes que ha apostado por los localizadores como una vía para diversificar su negocio. Tras Tile, Apple o Samsung han lanzado sendos localizadores, y Motorola hacía lo propio con su MotoTag de primera generación. Ya sabemos que este va a tener sucesor, y lo hemos conocido casi en todo su esplendor gracias a las nuevas filtraciones que ha sufrido y que nos muestran un dispositivo verdaderamente atractivo a la vista, y que tendrá unas excelentes prestaciones para poder tener siempre localizados nuestros objetos de valor.

Así será el Moto Tag 2

En esta filtración hemos podido ver los primeros render de este Moto Tag, que se muestra prácticamente en lo que parece una imagen de prensa, que nos brinda el localizador en dos colores. Uno verde y el otro naranja, con un aspecto realmente atractivo. Aunque parece bastante similar a la primera generación, habrá que verlo en vivo para comprobar si hay diferencias en el tamaño del dispositivo. En la imagen se puede ver además la inscripción de Moto Tag 2, que nos detalla que se trata de la nueva generación.

Sobre lo que realmente diferenciará a esta nueva versión de la primera, y que es lo que argumentará su compra, encontramos obviamente mejoras en la conectividad, y por tanto en el poder de localización. Y es que esta nueva generación llegará con conectividad Ultra Wide Band, UWB, y que será compatible con los teléfonos Android gracias a la herramienta de localización de Android, que como sabéis es similar a la Find My de Apple.

Mediante esta conectividad podrá conectarse a otros dispositivos Android, con los que triangular su posición cercana al objeto perdido. Así, por mucha distancia que exista hasta el objeto, podríamos localizarlo mediante este método. Lo bueno es que en este caso el dispositivo de Motorola, según las filtraciones, será compatible con cualquier teléfono Android, y no como en el caso de Samsung, que solo es compatible con sus smartphones.

Esto obviamente hará mucho más popular al rastreador de Motorola, ya que será universal, independientemente de la marca de tu teléfono. Y es que en la dirección contraria ocurre lo mismo, el AirTag de Apple tiene sentido si contamos con un iPhone, pero si el teléfono es Android, será imposible localizarlo, por lo servirá de nada en absoluto. Frente a los modelos de Tile que no tiene casi ninguno UWB, tienen el mismo problema.

Por tanto, Motorola estaría preparada para lanzar un localizador al mercado realmente útil y eficiente para los dispositivos Android, ese dispositivo capaz de acelerar la red de localizar mi dispositivo basada en Android. Sobre su lanzamiento, se espera que este nuevo MotoTag 2 llegue al mercado a comienzos de 2026, y que lo haga de la mano del Moto G Stylus de 2026, el nuevo modelo con lápiz inteligente, que también se filtraba con todo detalle esta misma semana.