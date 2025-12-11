El iPad 12 no tendrá mucho que envidiar al rendimiento del iPhone 17

Apple está trabajando en una nueva generación de su tableta más básica, la duodécima generación del iPad. Este modelo es el más básico de todas las tabletas de Apple, aunque fue la primera en llegar al mercado. Ahora parece que está más cerca que nunca, y hemos conocido un detalle prometedor para quienes estén esperando a conocerla para decidir si hacerse con ella o no. Y es que a nivel de rendimiento, la tableta no tendrá mucho que envidiar de los iPhone 17 lanzados el pasado mes de septiembre, y esto ya de por sí es decir algo muy positivo sobre ella.

Nuevo chip para los iPad más básicos

Hoy han emergido informaciones muy relevantes acerca del futuro iPad 12, una tableta que sin duda alguna volverá a convertirse en una de las más vendidas de Apple, porque de hecho debería ser la más asequible una vez más, aunque cada vez menos como sabéis. Pues bien, estas informaciones desveladas por MacWorld son bastante claras acerca de la gran mejora que integrará la nueva tableta.

Este medio se ha hecho con un documento interno de los de Cupertino con información previa al lanzamiento de iOS 26, el último sistema operativo de los californianos. En él se puede apreciar cuál sería el procesador de dos modelos, internamente conocidos como J581 y J582. Y lo más interesante es que ese chip sería nada menos que el Apple A19, sí, el mismo que integran los iPhone 17, los smartphones más avanzados y potentes de Apple, y por lo tanto los más modernos y solventes.

Junto a él llegaría también el chip N1, que mejora la conectividad del dispositivo, con el primer módem desarrollado por Apple. Esto no quiere decir que automáticamente esta tableta vaya a ser tan potente como un iPhone 17 Pro Max, no, sino que el procesador será el mismo, lo que ya de base otorgará mucha potencia a la tableta, pero lo más probable es que esta cuente con una velocidad de reloj del procesador más reducida, lo que brindará un poco menos de rendimiento que los topes de gama.

Pero para tratarse de una tableta de 600 euros, el salto será muy notable en términos de rendimiento igualmente. Y es que actualmente el iPad 11 cuenta con un procesador Apple A16, que es el mismo que se utilizaba en los iPhone 14. Otra razón para saltar a este nuevo procesador es evidentemente para que este iPad 12 sea capaz de ejecutar sin problemas Apple Intelligence, la IA de los de Cupertino, que aunque está teniendo dificultades para echar a rodar, sí que va a ser un imprescindible en los próximos años para los dispositivos de Apple.

Sobre el lanzamiento de este iPad 12, se espera que se produzca a comienzos de 2026, por lo que no hay que descartar que pueda ser presentado en el mes de febrero o en marzo, dentro de muy poco. La aparición de estos datos en la prensa sigue siendo algo bastante revelador de cara a un inminente lanzamiento.