Esta alternativa al Flipper Zero es más barata y cuenta con Wifi 5G

Ya se acercan las Navidades, y seguro que si tenéis amigos o familiares a los que les gusta experimentar con eso que ahora se conoce como el hacking ético, habéis barajado la posibilidad de regalarles un Flipper Zero, que es el absoluto referente de este mercado de pequeños dispositivos excelentemente equipados y que pueden ejecutar las tareas más complejas que nos podamos imaginar y sobre todo concienciarnos de lo sencillo que puede ser caer en los hackeos de atacantes con medios muy limitados. Y esta nueva opción nos ofrece un precio ajustado y más conectividad aún que el Zero.

Así funciona High Boy

Sus creadores lo definen como una herramienta de próxima generación, que ha sido diseñada para los hackers aunque en el buen sentido de la palabra, ya que el objetivo de estos dispositivos no es hacer el mal, sino comprenderlo para conocer cómo defendernos de ello. Se trata de un dispositivo 100% de código abierto y también de hardware abierto, lo que puede permitir a su potencial comunidad de desarrolladores transformar por completo el dispositivo para diferentes propósitos, y a la vez compartir estos con el resto de miembros.

Para ello cuenta con un hardware muy completo, que nos permitirá desarrollar proyectos en muchas direcciones. Como el doble microcontrolador, que cuenta tanto con un microcontrolador ESP32-S3, muy habitual en este tipo de dispositivos, y un ESP32-C5 complementario, que nos brinda una arquitectura de Dual MCU. Con ella obtenemos un rendimiento más solvente y una mejor conectividad.

Gracias a esta combinación de chips, el dispositivo nos brinda un Wifi dual, que se puede conectar tanto a redes Wifi de 2.4GHz como de 5GHz. Esto es algo que no encontrarás en la práctica totalidad de estos dispositivos, que como mucho pueden conectarse a redes de 2.4GHz. En este caso el diseño del dispositivo es vertical, con un aspecto que nos recuerda a los viejos reproductores de Mp3 de comienzos de siglo.

Su pantalla tiene una diagonal de 2 pulgadas más o menos, que también es más grande que la de su competencia. Esta pantalla tiene tecnología LCD y cuenta con tecnología capacitiva, que entendemos la convierte en una pantalla táctil. Cuenta con 8MB de memoria RPSRAM, así como de 16MB de Flash, donde podemos alojar todo tipo de firmwares y aplicaciones programadas por nosotros mismos.

Su batería tiene una capacidad de 2500 mAh, y cuenta con tecnología Li-Po, esta se recarga mediante conectividad USB tipo C. Con este dispositivo contamos con multitud de hardware para ejecutar todo tipo de proyectos. El más deseado por los entusiastas de estos dispositivos es la radiofrecuencia de Sub GHz. Para ello cuenta con un transceptor CC1101. Con él podemos leer, copiar y emular señales en bandas como 315, 433, 868 y 915 MHz. También cuenta con NFC y RFID e incluye un módulo PN7150 para leer, escribir y emular tarjetas de alta frecuencia.

Ofrece un sensor de infrarrojos que posee un transceptor IR para aprender comandos de mandos a distancia universales y controlarlos. Con la conectividad Bluetooth podemos escanear dispositivos cercanos, realizar ataques de prueba o conectarnos a una app móvil para gestión remota. El puerto GPIO y de expansión incluye pines GPIO accesibles para conectar sensores externos, módulos o usar protocolos como UART, SPI e I2C para depuración de hardware. Ya lo tenemos disponible en Kickstarter, donde su precio parte de los 121 euros al cambio. Las primeras unidades se ponen a la venta en julio de 2026.