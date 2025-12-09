Filtrado un nuevo un portátil gaming de Lenovo con pantalla enrollable panorámica

En cuestión de semanas asistiremos, una vez más como espectadores, a la feria de electrónica de consumo más importante del mundo, como es el CES de Las Vegas. Hablamos de una feria en la que se dan cita los mayores fabricantes del mundo, y donde habitualmente conocemos sus últimas novedades, casi siempre además con una vertiente innovadora que es la que hace de esta feria algo tan especial. En esta ocasión nos hemos fijado en un nuevo dispositivo de Lenovo que probablemente se presente durante esos días, tal y como hemos conocido ahora gracias a una potente filtración.

Así sería el nuevo portátil enrollable de Lenovo

Hasta ahora Lenovo ha sido uno de los fabricantes más activos a la hora de lanzar dispositivos con factores de forma únicos e innovadores. Lo hemos visto con uno de sus portátiles con pantalla plegable, una de las más grandes del mercado, y también con el primer portátil con pantalla enrollable del mercado, el ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, eso sí, en formato vertical, y que era perfecto para maximizar la productividad. Pues bien, ahora Lenovo está cerca de lanzar otro enrollable, pero esta vez para jugar y con un formato muy diferente.

Este nuevo portátil se ha filtrado ahora, también con una imagen que nos muestra su sorprendente diseño. Y es que este podría expandir su pantalla, hacerla más grande, hacia los lados, con un formato ultra panorámico que nos permitiría disfrutar de los juegos de una manera completamente diferente. Este nuevo portátil tendrá el nombre de Lenovo Legion Pro Rollable, y tendrá una pantalla que se expandirá horizontalmente hasta alcanzar una relación de aspecto de 21:9, según las informaciones filtradas.

De esta manera, el portátil sería el mejor dispositivo para jugar de este segmento al ofrecernos una pantalla ultra ancha que no es habitual en estos portátiles, y que una vez hemos terminado de jugar, volvería a su formato habitual. Las últimas informaciones apuntan a que este portátil tendrá un potente rendimiento, gracias a los procesadores Intel Core Ultra, que además de un gran potencial gráfico, nos ofrece también un excelente rendimiento con IA.

El sistema operativo de este portátil tan innovador será Windows 11, y obviamente contará con todo lo necesario para poder personalizar a fondo la experiencia de juego, también en términos de rendimiento. Aunque sin duda lo más llamativo será esa pantalla, que podría partir de las 14 pulgadas y sumar varias más al expandirse lateralmente. También llegaría con 120 Hz en su panel, para jugar con máxima suavidad.

Sobre su lanzamiento, no se sabe nada, pero conociendo a Lenovo, lo más lógico es que si se ha filtrado ahora su diseño y primeras características, este portátil finalmente sea oficial el próximo mes de enero en el CES 2026 de Las Vegas. Desde luego es el mejor marco en el que se puede presentar un producto tan innovador como este. Es de esperar que en los próximos días conozcamos muchos más detalles aún.