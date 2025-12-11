Mandos bluetooth para tu TV y evitar sacar las manos de debajo de tu manta

Quizás uno de los inventos más revolucionarios de la historia sea el mando a distancia. Sobre todo, para aquellas personas que prefieren no tener que moverse del sofá. Controlar el aire acondicionado, la radio o el televisor sin tener que movernos. A lo largo de la historia la tecnología se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y ya no es necesario apuntar de forma directa al dispositivo para poder manejarlo. A continuación, te ofrecemos una selección de mandos a distancia con los que no tendrás ni siquiera que sacar las manos de debajo de la manta para usarlos

Mandos universales Bluetooth

Los primeros mandos a distancia utilizan los infrarrojos como medio de comunicación entre el mando y los dispositivos. En resumidas cuentas, esta tecnología se basa en un tipo de radiación electromagnética con una onda más baja y baja frecuencia que la luz visible. Situándose en el espectro de los microondas y el color rojo. Para que funcionara correctamente, es necesario apuntar de forma directa el mando al dispositivo de manera que el haz de luz no se viera interrumpido.

Con el paso del tiempo esto ha ido cambiando y con la integración de la tecnología bluetooth, esta ha ido sustituyendo en esta tarea a los infrarrojos. Lo cual trae consigo una serie de ventajas, entre la que se encuentra la de poder controlar los dispositivos, aunque no apuntemos directamente con mando hacia ellos o tengamos las manos debajo de una manta, algo que apetece mucho ahora con la llegada del invierno

Nos hemos acostumbrado a controlar a distancia casi cualquier electrodoméstico, incluso vienen con mando a distancia la iluminación led, lámparas e incluso las velas led. Perder el mando o que se estropee puede ser una de las peores tragedias que nos toque vivir. Aunque es algo que tiene una fácil solución, ya que podemos encontrar recambio sin problema, sin tener que encontrar el mando original, puesto que también encontramos mandos a distancia Bluetooth universales y compatible con nuestros dispositivos. Estos son algunas alternativas.

Mando a distancia Universal Chromecast | WEDAWIN

Si has perdido el mando o ha dejado de funcionar el mando de tu Chromecast, puedes optar por sustituirlo por un mando universal como el WEDAWIN. Compatible además con televisores con Google TV, cuenta con conectividad Bluetooth y control por voz. Funciona con pilas AAA. Fácil de emparejar y utilizar es compatible además con Google Chromecast 4K Snow HD.

Mando para Fire Stick Glitfix | Glitfix

Si buscas reemplazo para el mando de tu Fire TV. Una muy buena opción es el mando por voz de Glitfix compatible con TV Stick 2nd Gen y 3rd Gen, Stick Lite, 4K y 4K MAX, Fir-es Cube 2nd Gen & 3 Gen. Cuenta con 4 botones de atajo, bluetooth y funciones avanzadas por voz. Fácil de emparejar funciona con 2 pilas AAA.

Mando compatible Xiaomi, MYHGRC | MYHGRC

Si tu televisor es Xioami también hay alternativas universales para volver a tomar control, con mandos como el MYHGRC, compatible con las series xiaomi MI P1 32 43 55 Q1 75 Series Android Smart TV XMRM-19. Cuenta con Bluetooth y botones de acceso directo de Google Voice Assistant, fácil de emparejar y usar.