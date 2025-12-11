Los Redmi Note 15 se estrenan en Europa con baterías enormes

Ya son oficiales, los Redmi Note hacen su estreno definitivo en Europa y dan el salto desde China para ofrecernos unas excelentes fichas técnicas con algunas características de mucho nivel. Se trata de tres nuevos modelos que aunque todavía no están disponibles en España, han hecho lo propio en Polonia, el país elegido esta vez por Xiaomi para dar carácter oficial a sus teléfonos más populares. Y es que la serie Redmi Note es la verdadera esencia de Xiaomi, y la mayor fuente de éxitos de la compañía desde que se fundó. Vamos a conocer el precio de estos nuevos modelos, que serán muy similares a los que disfrutemos en España en unos días o semanas.

Precio de los nuevos Redmi Note 15

Los precios con los que han sido revelados son para el mercado polaco, pero haciendo la conversión a euros podemos hacernos una idea de lo que esperar en España.

Redmi Note 15 4G con 8GB de RAM + 256 GB de almacenamiento interno por 260 €

Redmi Note 15 Pro 4G con 8GB de RAM + 256 GB de almacenamiento interno por 355 €

Redmi Note 15 5G con 6 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento interno por 285 €

Redmi Note 15 Pro 5G con 8 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento interno por 400 €

Redmi Note 15 Pro+ 5G con 8 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento interno por 475 €

¿Qué nos ofrecen estos nuevos Redmi Note 15?

Uno de los aspectos más destacados de estos teléfonos es sin duda su batería, ya que en el Redmi Note 15 Pro y el Pro+ esta tiene una capacidad de nada menos que 7000mAh, lo que en Europa ya es un tamaño enorme para una batería. Además en el caso del modelo más avanzado esta tiene una potencia de 90W, que no está nada mal desde luego. En términos de rendimiento son excelentes terminales de gama media.

Redmi Note 15 Pro+ | Redmi

De hecho encontramos los procesadores Snapdragon 6 Gen 3, MediaTek Dimensity 7400-Ultra y el Snapdragon 7s Gen 4, desde el modelo básico al más avanzado. En términos de pantalla los tres nos brindan paneles de tecnología OLED; lo que es un punto a su favor. En el caso de los modelos más avanzados con resoluciones 1.5K y en los tres modelos con brillo de 3200 nits y 120Hz.

Redmi Note 15 Pro | Redmi

La cámara de fotos no suele ser un punto fuerte de estos modelos. Pero en el Redmi Note 15 Pro+, el más avanzado, tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom de 2,5x y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Son móviles resistentes, con certificación IP68 frente al agua y el polvo, mientras que ofrecen Wifi 6 en los modelos más avanzados, Bluetooth 5.4 y NFC. De momento se estrenan con HyperOS 2 basado en Android 15, pero es de esperar que pronto den el salto a HyperOS 3 con Android 16.