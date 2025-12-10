Wallapop en Navidad: cómo evitar estafas al comprar o vender regalos

Llegan las Navidades y cada vez son más las personas que apuestan por los regalos de segunda mano. Se trata de una opción más sostenible que permite además ahorrar dinero. Es por eso por lo que Wallapop se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas para estos casos.

El problema viene cuando, al igual que aumenta el consumo, también lo hacen las estafas. Estos son algunos consejos para comprar y vender de forma segura.

En primer lugar, nunca debes compartir datos personales con otros usuarios. Se aconseja desconfiar de aquellos que soliciten información de contacto como números de teléfono o direcciones de correo electrónico.

Si vas a vender, es clave proporcionar información detallada del producto. Esto incluye una descripción veraz del mismo, así como fotos reales y de buena calidad. Esto es importante para captar la atención de otros usuarios y sobre todo para evitar malentendidos. Las etiquetas y los filtros te pueden ayudar a dar visibilidad a tus productos.

Al comprar, se debe siempre comparar precios dentro de la plataforma con el fin, no solo de obtener la mejor oferta posible, sino también garantizar una compa segura. Precios extremadamente altos o bajos pueden ser señal de estafa.

Los diálogos entre compradores y vendedores se deben realizar siempre desde dentro de la aplicación a través del chat de la plataforma. Se recomienda tener cuidado con las reseñas, pues algunas pueden ser parte de la estafa.

Los pagos se deben hacer siempre utilizando los sistemas habilitados por la plataforma. Los usuarios pueden realizar transacciones dentro de ella sin necesidad de hacer uso de métodos externos ni compartir con otros usuarios información personal de cuentas bancarias. De esta forma también se reduce la posibilidad de caer en anuncios falsos o intentos de robo de datos o dinero.

Por último, activar la doble autenticación es también importante asegurar la confidencialidad de nuestra cuenta. Con ello se solicitará al usuario completar un paso de autenticación adicional en caso de que se inicio sesión desde un nuevo dispositivo. Unos métodos para comprar y vender de forma segura estas Navidades.