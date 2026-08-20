Los Sony WH-1000XM4 volverán al mercado con algunas mejoras

Como sabéis, Sony tiene una gran tradición en lo que a sonido de alta fidelidad se refiere, contando con algunos de los mejores auriculares del mercado. Sobre todo en lo que a cancelación activa de ruido se refiere. Ahora se han filtrado unos nuevos auriculares que vuelven a ofrecernos un atractivo diseño de diadema, y toda la capacidad acústica de la firma nipona, aunque en un escalón inferior al de sus auriculares más avanzados, gracias al Sony WH-1000XM4C que acaba de filtrarse.

Un modelo descatalogado en 2020

Curiosamente, parece que estos nuevos auriculares llegarán como una revisión del modelo lanzado hace ya más de un lustro, y que se descatalogó sin brindarnos ningún otro modelo como sucesor. Ahora, este modelo llegaría como una versión mejorada, quizás para ofrecernos los estándares de sonido de alta gama de Sony, pero a un precio más asequible para la mayoría de consumidores.

Básicamente, estos nuevos Sony WH-1000XM4C llegarían con conectividad Bluetooth 6.0, que es la última versión del estándar de comunicación inalámbrica. Y por tanto ofrecería una mayor estabilidad y potencia de señal que su predecesor. A pesar de ello, habrá un aspecto en el que ofrecerá un peor rendimiento, el de la autonomía, que será inferior a la de su predecesor, aunque tampoco de una manera muy acusada.

Ahora ofrece 27 horas de autonomía con la cancelación de ruido activada, frente a las 30 de su predecesor, mientras que sin ella, es de 34 horas, frente a las 28 horas de la anterior versión, una menor autonomía que se puede compensar con esa mejor conectividad Bluetooth. En el resto parecen ser iguales a sus predecesores, y lo más importante, y lo que le da sentido volver a lanzar este modelo al mercado con alguna pequeña mejora.

Su precio, que será más bajo que el de su predecesor, ya que tendrían un coste de 249,99 euros en Europa, muy por debajo del modelo más reciente, los Sony WH-1000XM6 que la marca nipona vende en España ahora por 376 euros, por tanto, más de 100 euros por encima del precio del modelo filtrado ahora. El nuevo Sony WH-1000XM4C se lanzaría en varios colores, y se habría quitado del lateral el logotipo de NFC, conectividad que quizás se habría eliminado para abaratar costes.

Y que la verdad necesitamos muy pocos en unos auriculares. Así que sin duda puede ser una excelente opción para quienes quieren disfrutar de los auriculares de calidad de Sony en su variante de diadema, pero sin tener que hacer un desembolso tan elevado por funciones que solo los más puristas del sonido van a poder apreciar. Siendo Sony, estamos prácticamente seguros de que estos nuevos auriculares verán la luz en el IFA de Berlín, y formarán parte de las novedades de los nipones en este encuentro, uno de los más importantes del año a nivel tecnológico.