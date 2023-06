Convertir una imagen en texto será más sencillo en Google Chrome

Cuando se trata de visualizar archivos PDF, la realidad es que hay muchísimos aspectos que debemos tener en cuenta, sobre todo por los millones de archivos de este tipo que existen en las redes. Lo malo no es el número de archivos, sino el número de formatos con los que han sido creados. Eso es lo que nos lleva en muchas ocasiones a toparnos con archivos que no se visulizan bien, donde las letras no están bien definidas o hace falta verlas a una tipo muy pequeña para que conserven cierta calidad. Pero la nueva función de Chrome puede ser clave en este aspecto.

Convertirá la imagen a texto

Esa es la función que hemos conocido ahora y que desde luego puede darnos mucho juego en el futuro. Y es que según XDA, el navegador va a integrar de forma nativa tecnología OCR, que es la utilizada desde hace décadas para convertir el texto de una imagen en texto real, interpretando así las letras que aparecen en la imagen pero que realmente no se pueden seleccionar como si fuera un texto plano.

En la imagen compartida se puede apreciar cómo el menú contextual de Google Chrome va a añadir una nueva función llamada “convertir imagen a texto” que va a permitir que el navegador analice la imagen con texto, para mediante ese OCR reconocerlo y convertirlo a texto. Esto abre muchas posibilidades, la primera de ellas es la de poder leer el texto con mucha más comodidad, al mostrarse de una manera más nítida, como si de un texto plano de Word u otro editor se tratara.

En segundo lugar, lo que permite es hacer una selección de texto, tanto es así que podremos copiar y pegar el texto reconocido fácilmente en otros programas, como si fuera un texto escrito por nosotros mismos. Esta función ya estaba disponible tanto en los dispositivos con ChromeOS, como en los Chromebook, pero ahora dará el salto también a la versión de Chrome para Windows.

En definitiva, se trata de una importante novedad que llegará más adelante a nuestros ordenadores, gracias precisamente a la experiencia previa de esta función en otros sistemas. De momento está en pruebas, y por tanto tocará esperar para disfrutar de ella.

Una tecnología veterana

Hace muchos años que disfrutamos de la tecnología OCR en el hogar. A finales de los años 90 era habitual la venta de escáneres planos de sobremesa para el hogar, que se solían equipar con software de captura OCR, que se instalaba de forma complementaria. Este permitía por ejemplo reconocer el texto de una página escaneada. Y por tanto al hacerlo permitía disponer de ese texto para hacer lo que quisiéramos con él.

Lo que entonces parecía auténtica magia al final con el paso de los años se ha convertido en algo realmente habitual en nuestros dispositivos, sea cual sea. Y podemos disfrutar de esta conversión de imagen a texto en cuestión de segundos incluso desde el smartphone más humilde. Esperamos poder contar con esta función muy pronto en Google Chrome.