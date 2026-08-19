Extrema la seguridad con este lector de huellas de bolsillo e inalámbrico

Seguramente más de una vez has lamentado que tu ordenador portátil o tableta no cuenten con un lector de huellas, o incluso el PC de sobremesa. Es un método sencillo y rápido de identificarnos en un dispositivo, y extremadamente seguro. Y con el dispositivo en el que nos hemos fijado hoy, podemos disfrutar de todo ello en un gadget extremadamente compacto y fácil de usar. Es básicamente un lector de huellas portátil, que podemos llevar a todos lados por su tamaño ultracompacto.

Ficha técnica de immurok

Este dispositivo, según sus creadores, es básicamente una llave inalámbrica que nos permite acceder a cualquier dispositivo de forma totalmente segura. Es un dispositivo que tiene un tamaño similar a una galleta Oreo, y pesa solo 40 gramos, immurok está pensado para llevarse a cualquier lugar cómodamente.

immurok en acción | Super Dog

Su eficiencia energética es notable, porque consume apenas 50 µA en reposo, lo que le permite ofrecer hasta 2 meses de autonomía en modo de espera. Podemos emparejarlo con los dispositivos gracias a la conectividad Bluetooth.

El proyecto que ha sacado adelante este gadget es de hardware y software de código abierto, y el lector integrado permite almacenar de manera segura hasta 5 huellas dactilares diferentes. Si tienes un Mac, este Immurok ofrece una experiencia fluida equivalente a la tecnología nativa TouchID de Apple. Es ideal para quienes utilizan equipos de escritorio como Mac mini, Mac Studio, Mac Pro o iMac o usuarios de portátiles que trabajan con la tapa cerrada conectados a una pantalla externa.

En el caso de un ordenador con Windows, es totalmente compatible con la función Hello, que permite configurar un método biométrico de acceso que sustituya las contraseñas. Ya que esa es su principal ventaja, evita que tengamos que estar recordando continuamente las contraseñas de multitud de cuentas en diferentes plataformas.

La arquitectura de seguridad de immurok se basa en el principio de funcionamiento desconectado, lo que nos transmite tranquilidad porque los datos confidenciales nunca se transmiten ni salen del chip de hardware físico. El dispositivo cuenta con memoria local para almacenar de manera segura hasta 128 secretos TOTP y 50 claves de API, así como 32 claves privadas de SSH. En definitiva, estamos ante un lector de huellas que puedes llevar en el bolsillo, conectar rápidamente al PC, y acceder con todas las garantías sin sacrificar la seguridad respecto del uso por parte de otras personas con intereses más oscuros.