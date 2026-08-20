Los Sennheiser Momentum True Wireless 5 estrenan baterías "intercambiables"

Pareciera que en los auriculares inalámbricos estuviera todo ya inventado, y no, todavía hay margen de mejora, como nos podría demostrar Apple con sus primeros AirPods con cámara, y como ahora hace Sennheiser con sus nuevos auriculares. Estos cuentan con algo bastante raro de ver, unas baterías intercambiables por el propio usuario, algo que cada vez vamos a ver más en electrónica de consumo, para conseguir crear dispositivos que a la larga sean más sostenibles.

Precio y disponibilidad de los Sennheiser Momentum True Wireless 5

Pues bien, estos auriculares ya se pueden reservar en la web de la marca en España, y podemos hacerlo al módico precio de 299,90 euros. De momento, solo en color grafito, por lo que son unos auriculares que se ubican en la gama alta de este tipo de dispositivos.

Sennheiser Momentum True Wireless 5 | Sennheiser

Ficha técnica de los Sennheiser Momentum True Wireless 5

Estamos ante unos auriculares de alto nivel, de esos que nos ofrecen la posibilidad de escuchar música con una calidad similar a la del estudio, tal y como lo concibió el artista. Para ello hace falta tecnología de calidad, y eso es lo que ha introducido la marca en sus nuevos auriculares. Como el transductor dinámico TrueResponse de 7 mm. Con la tecnología Bluetooth 6, los auriculares permiten transmisión de audio de alta resolución de hasta 24 bits y 96 kHz mediante el códec aptX Adaptive, y transmisión de audio sin pérdida mediante aptX Lossless, así como compatibilidad con Snapdragon Sound.

Uno de los grandes atractivos es la eficiencia y calidad de su cancelación de sonido, híbrida y adaptativa. Ofrece un modo automático que reduce el impacto del viento, así como un diseño mejorado de las almohadillas que trabaja de la mano con una matriz dedicada de cuatro micrófonos para optimizar la cancelación de ruido y ofrecer un modo de transparencia en tiempo real de forma natural. A la hora de hacer llamadas de voz, hay más componentes que entran en juego.

Como son ocho sensores, seis micrófonos, dos acelerómetros de conducción ósea junto a un algoritmo de extracción de voz basado en inteligencia artificial que aísla la voz en entornos problemáticos acústicamente. También hay una placa acústica microperforada que ayuda a mitigar la turbulencia del viento en el micrófono, protegiendo tanto las llamadas como la estabilidad de la cancelación de ruido.

Están diseñados para utilizar Dolby Atmos y cuentan con un sistema de seguimiento interactivo de cabeza. Pero sin duda una de las grandes novedades, si no la más destacada, tiene que ver con su batería. Y es que estos auriculares ofrecen un sistema de baterías reemplazables por nosotros mismos tanto en los auriculares como en el estuche de carga inalámbrica Qi.

Para ello solo necesitamos un destornillador de pequeño tamaño, que nos permite sustituir las baterías en apenas unos minutos. De esta manera podremos cambiarlas cuando se hayan degradado y disfrutar de toda su capacidad de nuevo. Sobre la autonomía, nos ofrecen 12 horas de reproducción continua con una sola carga, con más de dos cargas adicionales acumuladas en el estuche para un total de hasta 40 horas de tiempo de reproducción. Su carga rápida nos ofrece hasta 1 hora adicional de uso con solo 8 minutos de carga.