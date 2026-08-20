HoverAir lanza una alternativa voladora a la DJI Osmo Pocket 4

Lo que nos faltaba por ver, la guerra por lanzar la cámara de cine doméstica más sofisticada y versátil se recrudece. Sí, hemos conocido la reciente DJI Osmo Pocket 4P con dos lentes, o la Insta360 Luna Ultra desarrollada junto a Leica. Ahora HoverAir, caracterizada por sus drones con cámara para hacerse selfies, ha ido un paso más allá, y ha lanzado uno de los productos más sorprendentes de 2026. Se trata del nuevo HOVERAir VERSA, una cámara con gimbal que además se convierte en un dron.

¿Un dron desmontable o una cámara que se convierte en dron?

La realidad es que se puede describir de ambas formas, porque se trata de una cámara similar a las Osmo, con un gimbal integrado y pantalla rotatoria, que se puede acoplar a unas hélices que la convierten automáticamente en un dron, algo completamente revolucionario y que no hemos visto en el mercado hasta ahora. Desde luego, es una cámara totalmente híbrida que nos ofrece un uso extremadamente versátil.

Cuenta con dos modos de uso, el primero se denomina manual, para llevarla en mano. Y funciona como una cámara gimbal de resolución 4K ideal para grabaciones a nivel del suelo y vlogs diarios, con un estabilizador de 3 ejes que asegura tomas fluidas. El otro modo, el aéreo, se utiliza con el Flight Kit, y lo convierte en una cámara voladora autónoma capaz de realizar tomas orbitales, seguimiento automático y capturas aéreas sin configuraciones complicadas.

Es un dispositivo ligero, solo pesa 230 gramos, y nos ofrece una autonomía de 180 minutos de grabación continua a 4K/30fps en modo manual y hasta 14 minutos de tiempo de vuelo en el aire. Además, la calidad de imagen ofrece un rango dinámico superior optimizado para escenarios de iluminación difíciles o de alto contraste, como atardeceres y paisajes nocturnos de neón.

Cuenta con un estabilizador físico de 3 ejes integrado para tomas de mano más estables. Ofrece numerosos modos de vuelo totalmente automáticos, y asistidos por IA. Por ejemplo, de seguimiento con IA que permite el rastreo automático en tercera persona para grabaciones aéreas manos libres. O el encuadre automático con IA. Que optimiza de forma inteligente la composición de cada toma.

Hay varios modos de vuelo inteligentes, como Zoom Out (alejamiento), Auto Follow (seguimiento autónomo) y Orbit (órbita) entre otros. También permite el control por voz y gestos, algo que podemos hacer de manera intuitiva y más sencilla. También ofrece posibilidad de generar mundos 3D, un modo diseñado para capturar en 360 grados y la reconstrucción tridimensional de escenas.

Ya se puede reservar en la plataforma de crowdfunding Indiegogo, desde 384 euros para la versión que ofrece solo la cámara. En el caso de contar con el módulo de vuelo, el precio se eleva hasta los 510 euros al cambio. El combo más completo tiene un precio de 659 euros al cambio.