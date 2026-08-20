macOS desvela nuevos detalles del futuro HomePad

Todos sabemos lo que es un HomePod, pero en los últimos meses estamos escuchando de una manera cada vez más intensa un término que se ha acuñado para describir al futuro dispositivo que está desarrollando Apple, y que sería compañero del tradicional altavoz de los de Cupertino. HomePad es como se describe a un altavoz inteligente de Apple, pero en este caso con una pantalla integrada. No sabemos si será ese su nombre, pero ahora macOS ha desvelado nuevos detalles sobre cómo será este nuevo dispositivo que promete revolucionar la gama de hogar conectado de la empresa californiana.

¿Qué más se sabe del HomePad?

El sistema operativo para ordenadores de Apple ha desvelado básicamente que el nuevo HomePad va a contar con tvOS como sistema operativo, el mismo que utiliza el Apple TV 4K, aunque la apariencia no será exactamente la de este sistema. Sino que la filtración apunta más a un aspecto similar al de un Apple Watch, en cuanto a la interfaz de manejo del dispositivo.

Dentro de la pantalla de inicio, encontraremos unos elementos denominados Faces o caras, así como una galería de estas, que vienen a ser diferentes widgets, como los que podemos encontrar en dispositivos de Amazon o Google en forma de pantalla inteligente. Y es que eso será lo que finalmente sea el nuevo dispositivo de Apple, una pantalla inteligente dentro de un gran altavoz HomePod.

La conversión además en una pantalla inteligente táctil será lo que le de ese toque de tableta más cercana a un iPad, aunque si nos atenemos a esta descripción, en realidad será más bien un gran Apple Watch dentro de una pantalla de grandes dimensiones. Los widgets serán extensiones de apps que tenemos instaladas en el iPhone, tal y como ocurre con las apps que podemos ejecutar en el Apple Watch y que ya tenemos disponibles en el iPhone.

Otro detalle es que el HomePad solo mostrará información personal sobre nosotros si tenemos el iPhone cerca, si no es así, se mostrará oculta toda la información de estos widgets para que no pueda ser vista por otras personas. El nuevo HomePad llegaría en dos versiones, según esta filtración. Una será la tradicional pantalla con un altavoz de grandes dimensiones, y la otra para colocarla en la pared, quizás similar a un Amazon Echo Show 15 o 21, en forma de cuadro.

Recordemos que más adelante podría llegar otra versión, que contaría con un brazo robótico, que podría permitir el libre movimiento de la pantalla, como aquel mítico iMac de hace dos décadas, que ya exploraba esta idea, aunque sin ser robótico el brazo, solo de movimiento manual. Sea como fuere, se espera que este HomePad se presente antes de finalizar el año, quién sabe si con una nueva Keynote en el mes de octubre, de esas para celebrar Halloween.