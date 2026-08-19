Así puedes ordenar las apps de tu Apple Watch desde la pantalla del iPhone

Cada vez son más las aplicaciones compatibles con nuestros relojes inteligentes, esto hace que la lista sea interminable y provoque algo de caos en sus pequeñas pantallas. Si quieres tener siempre a mano tus app preferidas así es como puedes cambiar el orden en el que se muestran.

Pon orden en las aplicaciones del reloj desde tu iPhone

Cuando configuramos por primera vez el reloj o si vamos añadiendo app a este, podemos acceder a todas las aplicaciones desde un único menú. Estas se organizan siguiendo un patrón predefinido que no siempre encaja con nuestras preferencias. Además de tener que tener que buscar entre la multitud de iconos que estamos buscando, las que más usamos o nuestras preferidas.

Organizando las app en el Apple Watch | TecnoXplora

Un problema que tiene fácil solución y que podemos resolver de una forma sencilla desde la pantalla de nuestro iPhone con la ayuda de la app “reloj” desde esta podemos controlar todos los aspectos de este de una forma sencilla. Para reorganizar las aplicaciones, solo tenemos que acceder a la app y seguir los siguientes pasos.

Entre los ajustes selecciona “disposición de apps”

Al hacerlo nos ofrece dos opciones como lista o mosaico.

Selecciona el que quieras usar.

Una vez seleccionado pulsa en “disposición”

Esto nos mostrará todos y cada una de las aplicaciones en la posición que ahora ocupa, ya sea en la lista o dentro del mosaico.

Para cambiar el orden, solo tenemos que mantener pulsado el icono y sin levantar el dedo, deslizar esta hasta la posición que queremos que ocupe.

que queremos que ocupe. Una vez, está en el lugar indicado, ya podemos retirar el dedo.

Sal del menú y espera a que el cambio se sincronice de forma automática en el reloj

Un cambio que puedes deshacer en cualquier momento y alterar el orden de las aplicaciones tantas veces como quieras. Algo que también puedes hacer directamente desde la pantalla del propio reloj presionando la corona del reloj, para acceder al menú de las apps. Sobre el mosaico, del mismo modo, presionando y deslizando el dedo, podemos cambiar el orden de la app de una forma sencilla. Una vez hemos terminado de organizar las apps, volvemos a presionar la corona para salir del modo edición.

Este además es el momento perfecto para hacer limpieza y eliminar aplicaciones que no usamos, liberando al mismo tiempo espacio de almacenamiento en el mismo. De esta forma no solo mantenemos el orden y un acceso más rápido a las apps que más nos interesan, sino que al mismo tiempo optimizamos los recursos del mismo y lo mantenemos de forma eficiente.